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Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Yasaklarda sokağa çıkmanın cezası ne kadar?

28.04.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan Pazartesi günü Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin değerlendirildiği Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleşen toplantı sonrasında, 18 gün süre ile “tam kapanma” kararı açıklandı. Birçok vatandaş ise karardan sonra sokağa çıkma yasağının delinmesi halinde ödeyecekleri cezayı araştırmaya başladı. Peki, sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar?

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Yasaklarda sokağa çıkmanın cezası ne kadar?

“Tam kapanma” kararının açıklanması ile beraber sokağa çıkma yasağının cezası da tekrar gündeme geldi. Tam kapanma sürecinde vatandaşların izinsiz bir şekilde sokağa çıkmaları durumunda ödeyecekleri ceza belli oldu. Peki yasakların olduğu günler, izinsiz bir şekilde sokağa çıkmanın cezası ne kadar?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

İşçileri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; görevli güvenlik güçlerinin ikazlarına rağmen sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereği 3 bin 150 TL idari para cezasına çarptırılacak.

Polis memurları vatandaşı uyaracak, gerekirse yardım da bulanacak. Konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamada;

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“Kolluk kuvvetlerinin uyarısına rağmen halen sokakta bulunmaya devam ederse vatandaşa 3 bin 150 TL para cezası uygulanacak.” İfadesi yer aldı.

Para cezasına çarptırılan fakat halen evine dönmeyen kişilere ise Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma başlıklı olarak 195. Maddesinde "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

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MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında yapılan toplantı ile birlikte maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara 900 TL para cezası kesileceği karara bağlandı.

Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı'nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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