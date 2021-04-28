Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Yasaklarda sokağa çıkmanın cezası ne kadar?

“Tam kapanma” kararının açıklanması ile beraber sokağa çıkma yasağının cezası da tekrar gündeme geldi. Tam kapanma sürecinde vatandaşların izinsiz bir şekilde sokağa çıkmaları durumunda ödeyecekleri ceza belli oldu. Peki yasakların olduğu günler, izinsiz bir şekilde sokağa çıkmanın cezası ne kadar?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

İşçileri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; görevli güvenlik güçlerinin ikazlarına rağmen sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereği 3 bin 150 TL idari para cezasına çarptırılacak.

Polis memurları vatandaşı uyaracak, gerekirse yardım da bulanacak. Konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamada;

“Kolluk kuvvetlerinin uyarısına rağmen halen sokakta bulunmaya devam ederse vatandaşa 3 bin 150 TL para cezası uygulanacak.” İfadesi yer aldı.

Para cezasına çarptırılan fakat halen evine dönmeyen kişilere ise Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma başlıklı olarak 195. Maddesinde "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.