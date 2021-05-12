Sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı? Tam kapanma ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı!

Tam kapanma ve sokağa çıkma yasağının biteceği tarih vatandaşların gündeminde olmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamasına başlanan tam kapanma uzatıldı mı sorusu vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Peki sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI MI? TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen tam kapanma uzayacak mı sorusuna en son yanıt Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. 17 Mayıs tarihinde sona ermesi beklenen tam kapanma uygulaması için uzatılma kararı alınıp alınmayacağı merak konusuydu. Fuat Oktay'a yöneltilen bir soru üzerine bu soru da yanıt buldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay kendisine yöneltilen tam kapanma sorusu için, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." şeklinde yanıt verdi. Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık. Üretim devam etti Türkiye'de. Sanayide çalışanların istihdamı da devam etti. Hizmetler sektörü etkilendi."