Sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı? Tam kapanma ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı!

Tam kapanma ve sokağa çıkma yasağının biteceği tarih vatandaşların gündeminde olmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamasına başlanan tam kapanma uzatıldı mı sorusu vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Peki sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı?
Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen tam kapanma uzayacak mı sorusuna en son yanıt Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. 17 Mayıs tarihinde sona ermesi beklenen tam kapanma uygulaması için uzatılma kararı alınıp alınmayacağı merak konusuydu. Fuat Oktay'a yöneltilen bir soru üzerine bu soru da yanıt buldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay kendisine yöneltilen tam kapanma sorusu için, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." şeklinde yanıt verdi. Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık. Üretim devam etti Türkiye'de. Sanayide çalışanların istihdamı da devam etti. Hizmetler sektörü etkilendi."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, 24 TV'de yayınlanan 24 Özel programında açıklamalarda bulunmuştu. Soylu, "Tam kapanmanın etkilerini bugünden itibaren göreceğiz. Bu, doğru bir istikamette gittiğimizin en temel göstergesidir. 17'sinde elde edeceğimiz rakamla, o yapacağımız Kabine'de Bilim Kurulunun ve Kabine'nin ortaya koyacağı değerlendirmelerle gayelerimizi belirleyeceğiz. Sağlık Bakanımız çok net bir açıklama yaptı aşılarla ilgili. Türkiye bu konuda elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor." şeklinde konuştu. Bakan Soylu, tam kapanmanın 19 Mayıs'a kadar uzayıp uzamayacağı sorusuna ise "Böyle bir değerlendirmemiz bugün itibarıyla yok" cevabını verdi.