Sokak ortasında cansız bedeni bulunmuştu! Aylin Arslan'ın çatıdan düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı

Hatay Samandağ'daki korkunç olay, sabaha karşı ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta bir kadının hareketsiz yattığını gören mahalleli, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, ölen kadının Aylin Arslan olduğu tespit edildi.

Aylin Arslan’ın cenazesi Samandağ Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aylin'in ailesi, cenazeyi almak için geldikleri morg önünde gözyaşı döktü.

ÇATIDAN DÜŞTÜĞÜ ANA AİT GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Bu arada Aylin Arslan'ın, cesedinin önünde bulunan apartmanın çatısından düştüğü anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

ÖNCE ÇATIYA BAKMIŞ

Görüntülerde; sokağa gelen Arslan'ın önce apartmanın çatısına baktığı, kilidi açık kapıdan girdikten bir süre sonra çatıdan düştüğü görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

