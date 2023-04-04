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Sokak ortasında dehşet! Nişanlısını silahla vurup intihar etti

04.04.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de kan donduran bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Aynı ayakkabı atölyesinde çalışan ve evlilik hazırlığında olan nişanlı çift Fatih Akboğa ile Emel Özan arasında öğle arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Akboğa, Özan'ı göğsünden silahla vurarak ağır yaraladı, ardından aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti. İşte olayın detayları...

Sokak ortasında dehşet! Nişanlısını silahla vurup intihar etti

Olay, saat 13.30 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 71. Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, aynı ayakkabı atölyesinde çalışan ve evlilik hazırlığında olan nişanlı çift Fatih Akboğa ve Emel Özan öğle arasında atölyeden çıktı. Daha sonra atölyeye geri döndüklerinde çiftin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Fatih Akboğa üzerinde bulunan silahı belinden çıkararak Emel Özan’a defalarca ateş ederek göğsünden ağır bir şekilde yaraladı. Emel Özan kanlar içerisinde yere yığıldı. Emel Özan’ı silahla vurarak yaralayan Fatih Akboğa ise aynı silahı kendisine doğrultarak sıktı.

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Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekipleri haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, polisler olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kendini vuran Fatih Akboğa hayatını kaybederken, göğsünden yaralanan Emel Özan’ın hastanedeki hayat mücadelesi devam ediyor.

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İsmetpaşa Mahalle Muhtarı İsmail Karcıoğlu, "Mahallenin muhtarıyım muhtarlıkta vatandaşlara hizmet verirken mahallemizdeki 71. Sokak’ta bir olay olduğunu duydum. Hemen olay yerine intikal ettim ve intikal ettiğimde evlilik hazırlığı yapan bir çiftimiz öğlen molasına çıktıklarında herhalde tartışma çıkmış aralarında çocuk silahı çekip bayanı vuruyor. Sonra da kendisine sıkıyor. Çok kan kaybettiler. Biz buradan ambulans ile hastaneye gönderdik. İnşallah kurtulurlar sonradan duyduğumuz habere göre bay olan hayatını kaybetmiş" dedi.

İHA

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