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  4. Sokak ortasında iğrenç taciz! Birdenbire kendine çekip... Engelli genci istismar eden adamı tekme tokat dövdüler

Sokak ortasında iğrenç taciz! Birdenbire kendine çekip... Engelli genci istismar eden adamı tekme tokat dövdüler

14.08.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli gence sokak ortasında cinsel istismarda bulunan yaşlı adamı gören vatandaşlar kıyameti kopardı. Sosyal medyada akılalmaz görüntüleriyle birlikte çokça konuşulan olay İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde gerçekleşti. Taciziyle mide bulandıran adamın uzun süre darbedildiği anlar da kameralara yansıdı.

Yaşlı adamın engelli genci taciz ettiğini gören vatandaşlar apar topar yanlarına koştu, adamı adeta evire çevire dövdüler. Kameralar iğrenç istismar anları da kaydetti.

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ENGELLİ GENCE BİRDEN YAPIŞTI

Eyüpsultan'da geçen olayın görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı. Görüntülerde yaşlı bir adamın engelli bir genci sokak ortasında aniden kendine çektiği görülüyor. Ardından yaşlı adam engelli genci tacizine başlıyor.

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EVİRE ÇEVİRE DARBETTİLER

Kısa süre sonra ise iğrenç olayı gören vatandaşlar apar topar başlarına üşüşüp adamı ayırıyor. Adam uzun süre vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülüyor.

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Engelli genç ise olay yerinden uzaklaştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar taciz engelli

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