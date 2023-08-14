Sokak ortasında iğrenç taciz! Birdenbire kendine çekip... Engelli genci istismar eden adamı tekme tokat dövdüler

Yaşlı adamın engelli genci taciz ettiğini gören vatandaşlar apar topar yanlarına koştu, adamı adeta evire çevire dövdüler. Kameralar iğrenç istismar anları da kaydetti.
Eyüpsultan'da geçen olayın görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı. Görüntülerde yaşlı bir adamın engelli bir genci sokak ortasında aniden kendine çektiği görülüyor. Ardından yaşlı adam engelli genci tacizine başlıyor.
Kısa süre sonra ise iğrenç olayı gören vatandaşlar apar topar başlarına üşüşüp adamı ayırıyor. Adam uzun süre vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülüyor.
Engelli genç ise olay yerinden uzaklaştırılıyor.