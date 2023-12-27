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  4. Sokak ortasında korkunç cinayet! Genç kadın başından vurularak öldürüldü

Sokak ortasında korkunç cinayet! Genç kadın başından vurularak öldürüldü

27.12.2023 23:28 | Son Güncelleme:
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Mardin'de sokak ortasında kan donduran bir cinayet yaşandı. Yolda tek başına yürüyen Zeynep Gül Kuşçu silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan 31 yaşındaki talihsiz kadın yaşamını yitirdi.

Sokak ortasında korkunç cinayet! Genç kadın başından vurularak öldürüldü

Olay akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Gençlik Sokak’ta yürüyen Zeynep Gül Kuşçu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancalı saldırıya uğradı.

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İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından vurulan Zeynep Gül Kuşçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

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SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Zeynep'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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