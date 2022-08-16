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Sokak ortasında silahlı dehşet kamerada! 'Ne bakıyorsunuz' sözü ortalığı karıştırdı

16.08.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yolda yürüdüğü esnada kendilerine “ne bakıyorsunuz” diyen kişiyle bir iki genç arasında kavga çıktı. Gençlerle tartışan şahıs, gençlere silah çekip ateş açtı. Silahın tutukluk yapmasını üzerine şahsın elinden silahı alan gençler, şahsın aracına taşla zarar verdi. Araca saldıran ve ateş açan 3 şahıs polis tarafından yakalandı. Sokak ortasındaki kavganın yeni görüntüler de ortaya çıktı. İşte olayın detayları...

Sokak ortasında silahlı dehşet kamerada! 'Ne bakıyorsunuz' sözü ortalığı karıştırdı

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cuma günü saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre arkadaşı Onur K. (27) ile yolda yürüyen Hamza E.’ye (27) yoldan geçen Hakan K. iddiaya göre “ne bakıyorsunuz” diyerek laf attı. Gençlerin karşılık vermesi üzerine taraflar atasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerinden ayrılan Hakan K., yaklaşık 10 dakika sonra silahla geri döndü.

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TARTIŞTIĞI GENÇLERE SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Bunun üzerine çıkan kavgada Hakan K. silahla gençlere ateş açmaya başladı. Şans eseri yara almadan kurtulan gençler, silahının tutukluk yapması üzerine Hakan K.’ya saldırıp tabancayı elinden aldı. Çıkan arbedede gençlerin elinden kurtulan Hakan K. aracını yol ortasında bırakıp olay yerinden kaçtı. Olayın ardından iki genç, Hakan K.’nın yol ortasında kalan aracına saldırmaya başladı. Taşlarla aracın camına vurup tuzla buz eden gençler ardından üstüne çıkıp kullanılamaz hale getirdi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Yolun trafiğe kapandığı olay sonrasında vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak kamera görüntülerini inceleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği polisleri, araca zarar veren şahıslardan Onur K. ve Hamza E.’nin bir otelde kaldıklarını tespit etti. Devam eden çalışmalarda Onur K. ve Hamza E. polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Ayrıca gençlerle tartışıp ateş açan Hakan K. da birlikte yakalandı.

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ARABAYA ZARAR VERENLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şahıslardan Onur K. ve Hamza E.’ye ifadesinin alınmasının ardından “kasten yaralama” ve “mala zarar verme” suçlarından, Hakan K.’ye ise “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemlerin ardından Onur K. ve Hamza E. adliyeye sevk edilirken, Hakan K. ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane kavga
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