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Sokak ortasındaki mezar şaşkına çevirdi! Türbe diye dua ettiler, gerçek bambaşka çıktı

13.10.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da sokak ortasındaki mezar, görenleri hayrete düşürdü. Bazı vatandaşlar mezarı türbe sanıp başında dua okudu. Mezarla ilgili gerçek ise bambaşka çıktı. Esnafın kendi aralarında bir şaka olarak tadilat sırasında çıkan toprağa mezar süsü verdikleri ortaya çıktı. İşte ilginç olayın detayları...

Sokak ortasındaki mezar şaşkına çevirdi! Türbe diye dua ettiler, gerçek bambaşka çıktı

Elazığ merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Belediye Sokak’ta bulunan esnaflar, sokak üzerinde devam eden restorasyon çalışmalarında ortaya çıkan topraktan esprisine mezar yaptı. Esnaflar daha sonra kaldırım taşını diktikleri mezarın başında dua etti. Bunu gören bazı vatandaşlar da esnafa eşlik ederek dua ederken, bazıları ise olan biteni uzun süre izleyerek yaşananlara bir anlam vermeye çalıştı. Bazı vatandaşlar bu sırada sokaktan geçmeyerek dua bitene kadar şaşkın gözlerle izledi.

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“YAPTIĞIMIZ İŞE BİZ DE İNANDIK”

Vatandaşların gerçek mezar zannettiğini ve çoğunun dua okuduğunu aktaran esnaf Murat Saatçi, yaptıkları işe bir süre sonra kendilerinin bile inandığını söyledi.

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Mezarın gerçek yüzünü anlatan Saatçi, “Belediyemizin yapmış olduğu bu tadilat çalışmasında biz de artan topraklardan gıyabında esnaflar olarak bir mezar yaptık. Çok güzel tepki aldık. Gerçek mezar zannettiler, gelen geçen Fatiha okudu. Durup da ‘Fatiha’ okuyanı ve ‘Allah rahmet eylesin’ diyeni gördük. Bunun ne olduğunu soran olmadı, o kadar ilginç. Yaptığımız işe biz de inandık. Biz de dua okumaya başladık” dedi.

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“BİR ARKADAŞIMIZIN ‘BURADA TÜRBE ÇIKTI’ DEMESİ ÜZERİNE DUA OKUYANLAR OLDU”

Esnaflardan Mehmet Yıldız ise, “Buradan geçenler dua edenler, gülenler ve hiç umursamayanlar oldu. Böyle güzel bir şey ortaya çıktı. Görüldüğü üzere burada çalışma var. Soranlara bir arkadaşımızın ‘Burada türbe çıktı’ demesi üzerine dua okuyanlar oldu. Gerçek sandılar” diye konuştu.

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Sokak üzerinden geçen Nevzat Bilgin ise, “Yoldan geçerken mezarlık fark ettim. Merak ettim, şaşırdım da” şeklinde konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ türbe mezar dua
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