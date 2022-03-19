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  4. Sokak röportajındaki sözleri ile fenomen olmuştu! Acı haber geldi: Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı

Sokak röportajındaki sözleri ile fenomen olmuştu! Acı haber geldi: Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı

19.03.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Verdiği bir sokak röportajındaki sözleri ile internette fenomen haline gelen Yunus Dönertaş'tan acı haber geldi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piknik alanında bulunan insan kemiklerinin Dönertaş’a ait olduğu ortaya çıktı. Fenomen isim 8 aydır kayıp olarak aranıyordu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piknik alanında bulunan insan kemiklerinin, 8 aydır kayıp olarak aranan Yunus Dönertaş'a (42) ait olduğu belirlendi. Dönertaş'ın internette sokak röportajıyla tanınıp, ”Ama kafamız nasıl güzel“ sözleriyle fenomen olduğu öğrenildi.

Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi, ihbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu. Çorlu İCunhuriyet Başsavcılığı tarafından kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bulunan kafatası ve kemiklerin, kayıp kişilere ait olabileceği ihtimali üzerine başvuruları incelemeye aldı.

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'DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİRİLDİ'

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonuçlandı. Kentte yapılan kayıp kişilerin ailelerinden alınan DNA örnekleri kemiklerden alınan örneklerle eşleştirildi. Kemiklerin 15 Temmuz 2021 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi. Dönertaş’a ait kemik parçaları önceki gün İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


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Anahtar Kelimeler:
Çorlu
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah rahmet eylesin
adam öleli 1 yıldan fazla olmuş daha yeni teşpit edilmiş
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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