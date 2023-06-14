Sokakta gördüğü kıza 'Beni tahrik ediyorsun' diye çıkıştı! 76 yaşındaki adam konuyu bir anda depremlere getirdi: "Giyinik olman lazım! 45 bin kişi öldü..."

Sosyal medya, 76 yaşında olduğunu söyleyen adam ile "Beni tahrik ediyorsun" dediği genç kadının tartışmasının yaşandığı videoyu konuşuyor. "Domuz ağılı gibi olduk" diyen adam kıza giyimi üzerinden tepki gösterirken depremlere de değindi.

"GİYİNİK OLMAN LAZIM"

Gündem olan görüntülerde 76 yaşındaki adamın genç kıza "Giyinik olman lazım, ben 76 yaşındayım. Beni tahrik ediyorsun" dediği duyuluyor. Halk54 adlı sitenin yayınladığı o görüntülerde kız ise adama "Senin de adam olman gerekiyor. Terbiyesiz" sözleriyle karşılık veriyor.

"76 YAŞINDAYIM, İNSANI TAHRİK EDİYORLAR"

Adam çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırılırken gazeteci olduğunu ifade eden bir kişi kıza ve adama ne olduğunu soruyor. Adam "Ben 76 yaşındayım. İnsanı tahrik ediyorlar, o hale geldik. Anadan üryan dolaşıyor, 'Kızım böyle dolaşma' dedim. Söylediğim o kadar, başka bir şey yok. Ben ne karışırım? Ama insanız ya. Domuz ağılı gibi olduk" sözleriyle yanıt veriyor.

KONUYU DEPREMLERE GETİRDİ

Sözlerinin devamında 1999 Marmara depremine ve 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremlerine değinmesiyle dikkat çeken adam "99 depremi oldu, öbür tarafta 45 bin kişi oldu. 45 milyon kişi ölse gene değişen bir şey yok. Onu söylüyorum. Bizi ilgilendirmesi lazım, insanız çünkü biz" ifadelerini kullanıyor.



