HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sokakta kadınların arkadan fotoğraflarını çekerken yakalandı

Sokakta kadınların arkadan fotoğraflarını çekerken yakalandı

14.04.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit’te cep telefonunun kamerasıyla kadınların arkasından yaklaşarak fotoğraflarını çektiği iddiasıyla esnaf tarafından darbedildikten sonra gözaltına alınan K.A. (50), adliyeye çıkarıldı.

İzmit Ömerağa Mahallesi'ndeki bir iş hanının önünde dün öğleden sonra meydana gelen olayda, sokakta yürüyen 15 yaşındaki bir kız çocuğunun arkadan fotoğrafını çektiği iddia edilen K.A., bir kadının bağırmasının ardından bölgedeki esnaf tarafından darbedildi.

39ff790c4cfe294a0d2958d80c029a65

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, K.A.'yı gözaltına alarak cep telefonuna el koydu. Cep telefonunda yapılan incelemede çok sayıda kadının fotoğrafı bulunan K.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

f7dca32cc13a619bdbd315efe1739113

Polis tarafından getirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür eden K.A., "Ben çekmedim. Yanlış oldu" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Yürek sızlatan anlar! Ölüme terk ettiYürek sızlatan anlar! Ölüme terk etti
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
İzmit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
İşte yeni Türkiye arkadaşlar AKP türkiyesi,buna ceza da vermiyorlar,cinayet gasp uyuşturucu dolandırıcılık fuhuş tecawüz serbes oldu memlekette,dindar ahlaklı saygılı nesil bu işte AKP'nin oluşturduğu toplum,daha bunlar iyi günlerimiz,şu suriyeliler afkanlar ıraklılar bi çoğalsın tepemize çıksınlar o zaman görücez,sokakta yürüyemez çocukları parka bırakamicaz,hiç iyiye gitmiyoruz acil bi şeylerin değişmesi lazım,hak hukuk adalet kalmadıki memlekette hükümeti eleştirme herşey serbest,böyle suç işleyenleri asın bakim bidaha yapan çıkıyomu ama nerde kızına tecawüz edeni bırakıyorlar burda..!!

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

Simpsonlar'dan Bitcoin için sonsuzluk mesajı!

Simpsonlar'dan Bitcoin için sonsuzluk mesajı!

Kuyumculuğa kural getirildi!

Kuyumculuğa kural getirildi!

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İlçeyi savaş alanına çeviren kavga

İlçeyi savaş alanına çeviren kavga

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.