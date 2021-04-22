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Sokakta kalan kadının acı dramı: ''Allah sevdiği kuluna çektirirmiş!''

22.04.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da evsiz bir kadın, semt pazarlarında geceliyor. Çarşamba Pazarı'nda yere serdiği kartonun üzerinde battaniyesiyle sabahlayan 43 yaşındaki H.Ö.’nün yaşadığı sıkıntılara rağmen, "Allah sevdiği kuluna çektirirmiş, kimseden beklentim yok. Çok şükür böyle yaşamaktan mutluyum" demesi izleyenleri duygulandırdı.

Sokakta kalan kadının acı dramı: ''Allah sevdiği kuluna çektirirmiş!''

Gece 03.00 sıralarında Bursa merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Kapalı Semt Pazarı’nda bir kadını yerde battaniyeye sarılmış halde gören gazeteciler, kendisine yardım etmek istedi.

''ALLAH SEVDİĞİ KULUNA ÇEKTİRİRMİŞ! KİMSEDEN BEKLENTİM YOK''

Soğuk ve yağmurlu gecede gazetecilerden sadece bir bardak sıcak çay isteğinde bulunan evsiz kadının hayata tutunma çabası görenlere duygu dolu anlar yaşattı. 43 yaşında olduğunu söyleyen çaresiz kadın, ’Allah sevdiği kuluna çektirirmiş. Kimseden bir beklentim yok" dedi.

Gazetecilerin çay ikram ettiği H.Ö. yardım isteğini de kibarca reddederek, "Çok şükür böyle yaşamaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Bursa
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