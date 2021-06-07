Şoke eden olay! Dondurma almaya çıktı, iki çocuk sahibi adamla kaçtı

İstanbul Eyüp’te ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki Kübra Kalır, 5 Haziran’da evinden dondurma almaya diye çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Gözyaşları içinde Müge Anlı’nın yolunu tutan genç kızın ailesi, sabah saatlerinde aldıkları ihbar telefonu üzerine kızları Kübra’nın birlikte çalıştıkları iş yerindeki evli ve iki çocuk sahibi Maşallah Gürer ile kaçmış olabileceğini ifade etti.

DAHA ÖNCE EVLİ BİR ADAMA KAÇTI

Evden giderken yanına kimliğini dahi almayan Kübra Kalır’ın tek başına kişisel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını belirten endişeli aile, kızlarının dönmesi için çağrıda bulundu. Çok geçmeden güzel haberi veren araştırmacı gazeteci Müge Anlı, daha önce de başka bir evli adama kaçma girişimi olan Kübra’nın tahmin ettikleri gibi evli ve iki çocuk sahibi Maşallah Gürer’in yanında olduğunu söyledi. Müge Anlı’nın açıklamalarının ardından canlı yayına bağlanan genç kız, gözyaşlarına boğulan anne ve babasına “Seven insan kaçar. Eve dönmeyeceğim. Maşallah da eşinden boşanacak” dedi.

EŞİ EVDEN KOVDU, KAÇMAYA KARAR VERDİ

Bu ifadelerin ardından canlı yayında bağlanan Maşallah Gürer ise eşiyle yaklaşık bir aydır sorun yaşadığını söyleyerek, “Eşim ‘Evden git, seni eve almayacağım’ dedi. Kübra ile Cumartesi günü buluştuk. Bana eve dönmeyeceğini ifade etti. Biz de birlikte kaçtık” diye konuştu. Geride 6 ve 3 yaşlarında iki çocuğunu bırakan Gürer’in ifadeleri sonrası öfkelenen baba Yaşar Kalır, bu ilişkiyi asla onaylamadığını, nefesi yettiğince peşlerinde olacağını kaydetti.