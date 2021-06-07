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  4. Şoke eden olay! Dondurma almaya çıktı, iki çocuk sahibi adamla kaçtı

Şoke eden olay! Dondurma almaya çıktı, iki çocuk sahibi adamla kaçtı

07.06.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı’da kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Kübra Kalır’ın evli ve iki çocuk sahibi Maşallah Gürer adlı kişi ile kaçtığı ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bulunan Kalır, canlı yayına bağlanarak gözyaşları içinde yolunu gözleyen ailesine, “Seven insan kaçar. Eve dönmeyeceğim” dedi.

İstanbul Eyüp’te ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki Kübra Kalır, 5 Haziran’da evinden dondurma almaya diye çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Gözyaşları içinde Müge Anlı’nın yolunu tutan genç kızın ailesi, sabah saatlerinde aldıkları ihbar telefonu üzerine kızları Kübra’nın birlikte çalıştıkları iş yerindeki evli ve iki çocuk sahibi Maşallah Gürer ile kaçmış olabileceğini ifade etti.

DAHA ÖNCE EVLİ BİR ADAMA KAÇTI

Evden giderken yanına kimliğini dahi almayan Kübra Kalır’ın tek başına kişisel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını belirten endişeli aile, kızlarının dönmesi için çağrıda bulundu. Çok geçmeden güzel haberi veren araştırmacı gazeteci Müge Anlı, daha önce de başka bir evli adama kaçma girişimi olan Kübra’nın tahmin ettikleri gibi evli ve iki çocuk sahibi Maşallah Gürer’in yanında olduğunu söyledi. Müge Anlı’nın açıklamalarının ardından canlı yayına bağlanan genç kız, gözyaşlarına boğulan anne ve babasına “Seven insan kaçar. Eve dönmeyeceğim. Maşallah da eşinden boşanacak” dedi.

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EŞİ EVDEN KOVDU, KAÇMAYA KARAR VERDİ

Bu ifadelerin ardından canlı yayında bağlanan Maşallah Gürer ise eşiyle yaklaşık bir aydır sorun yaşadığını söyleyerek, “Eşim ‘Evden git, seni eve almayacağım’ dedi. Kübra ile Cumartesi günü buluştuk. Bana eve dönmeyeceğini ifade etti. Biz de birlikte kaçtık” diye konuştu. Geride 6 ve 3 yaşlarında iki çocuğunu bırakan Gürer’in ifadeleri sonrası öfkelenen baba Yaşar Kalır, bu ilişkiyi asla onaylamadığını, nefesi yettiğince peşlerinde olacağını kaydetti.

EŞİNİN DENİZDE KAYBOLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDU

Müge Anlı’nın ve ailesinin tüm sözlerine rağmen ikna olmayan Kübra Kalır, bu kez bir haftada kaçmaya karar verdiği Maşallah Gürer ile arkadaşça aynı evi paylaşacakları ifade etti. Öte yandan yayına bağlanan Gürer’in erkek kardeşi Mehmet Gürer ise, “Eşi Maşallah’ı denizde kayboldu diye biliyordu. Bu sabah kaçtığını öğrendi” diye konuştu.

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