Solan siyahlar için uygulanan çözüm şaşırtıyor! Çamaşır makinesine kahve dökülür mü?

Solmuş kıyafetler ne kadar temiz olursa olsun bakımsız bir görünüme sebep oluyor. Koyu renkler zaman içerisinde yıkama ve kurutma koşulları nedeniyle soluyor. Bazı alınan giysiler tek yıkamada bile solabiliyor. Can sıkıcı olan bu durumu çözmek için temizlik hileleri aranıyor. Solmuş giysileri kurtarmanın yolunu öğrenmeden önce kıyafetleri soldurmamak için ne yapmak gerekiyor ona göz atabilirsiniz.
Chip.de verilerine göre sadece Almanya’da her yıl kişi başına yaklaşık 4,7 kilogram giysi çöpe atılıyor. Bu habere göre giysilerin gelecekte daha uzun süre dayanmasını ve birçok yıkamadan sonra bile parlak görünmeye devam etmesini sağlamaya yardımcı olabilecek basit bir yol var: Sadece normal ev kahvesi. Kahve tozu, giysilerdeki çözünmüş renk pigmentlerini eski haline getirebilir.
Bu durumun nedeni ise şöyle paylaşılıyor: Giysilerdeki renk pigmentleri, çoğunlukla yüksek sıcaklıklar, uzun yıkama döngüleri ve çamaşır suyu içeren yanlış deterjanlar nedeniyle yıkandığında çıkar. Renk yavaş yavaş solar. Bunun yerine, bir sonraki yıkama için iki fincan siyah demlenmiş kahveyi doğrudan yıkama tamburuna (Kirlileri yerleştirdiğiniz makinenin kazanına) dökün ve makineyi hafif programda çalıştırın. Chip.de ancak bu konuda dikkatli olunmasını uyarıyor: Tüm giysilerin çok koyu veya siyah olduğundan emin olun, aksi takdirde renk atma riski vardır. Emin değilseniz, önce eski kıyafetleri denemenizi öneririz.
Çamaşırhane uzmanı Laura Goodman’a göre, çamaşırlarınızın solmasını önlemek için çamaşır makinenize kahve eklemek zarar getirebilir. Goodman, durulama döngüsündeyken makinede kahve olması, koyu renkli giysilere bazı boya benzeri etkiler sağlayabileceğini söylese de, bu, giysilerinizin solmasını önlemeyebilir. Çünkü, eski çamaşır makinesi modellerinde, durulama döngüsündeki bir fincan kahve, su tarafından çok seyreltilir, bu nedenle çamaşırları boyamak veya lekelemek için kullanmak bile işe yaramayabilir.
Çamaşır makinesini riske atmak istemeyen ancak bu yöntemi denemek isteyen kişiler solan çamaşırlarını bir kovanın içerisinde kahve ile buluşturabilir. Bir kova veya legenin içine rengi solan kot pantolonunuzu atın ve içine koyu şekilde hazırlanmış filtre kahveyi dökün. Tabii üzerine sonradan su ekleyebilirsiniz ancak kahve ne kadar çok sulanırsa etkisinin o kadar azalacağını unutmayın. Bu esnada pantolonun tamamının ıslandığından emin olun. Pantolonun bir kısmının açık bir kısmının koyu renk olmasını istemezsiniz.
Filtre kahve ile ıslattığınız pantolonunuzu akşamdan sabaha kadar bir gece boyunca bu şekilde bekletin. Ertesi gün çamaşır makinenize pantolonu atın ve deterjan kullanmadan kısa programda yıkayın. Ardından oda sıcaklığında kurumaya bırakın. İşte hepsi bu kadar! Son olarak, bu işlemi birkaç kez tekrar etmeniz gerekebileceğini unutmayın. Bu yöntem ile siyah pantolonlarınızı, taytlarınızı, tişörtlerinizi ve diğer pamuklu giysilerinizi doğal bir şekilde boyayabilirsiniz.
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