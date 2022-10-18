Solan siyahlar için uygulanan çözüm şaşırtıyor! Çamaşır makinesine kahve dökülür mü?

Solmuş kıyafetler ne kadar temiz olursa olsun bakımsız bir görünüme sebep oluyor. Koyu renkler zaman içerisinde yıkama ve kurutma koşulları nedeniyle soluyor. Bazı alınan giysiler tek yıkamada bile solabiliyor. Can sıkıcı olan bu durumu çözmek için temizlik hileleri aranıyor. Solmuş giysileri kurtarmanın yolunu öğrenmeden önce kıyafetleri soldurmamak için ne yapmak gerekiyor ona göz atabilirsiniz.

SİYAHLARIN SOLMAMASI İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Siyah pantolonlarınızı asla sıcak ve kaynar suda yıkamayın. Mümkün olan en soğuk su her zaman ilk tercihiniz olsun.

Yıkamaya başlamadan önce mutlaka ters çevirin.

Siyah kumaşlar için özel üretilmiş deterjanları kullanın.

Siyahlarda yumuşatıcı kullanmayın çünkü yumuşatıcıların siyahları soldurma gibi bir dezavantajı var.

Siyah pantolonunuzu ilk aldığınızda bir süre tuzlu su dolu leğende bekletmeniz boyaya ekstra mukavemet kazandırır.

Siyah kotların renginin atmasında birincil suçlu yıkamadır. Bu sebeple, gerekmedikçe pantolonunuzu yıkamayın.

Güneşin UV ışınlarının beyazlatıcı etkisi vardır. Beyazları ağartmak için güneşte kurutun ama siyahları direkt güneş ışığında kurutmayın.

SOLMUŞ SİYAHLAR NASIL KURTARILIR?

KAHVE KULLANIN

Chip.de verilerine göre sadece Almanya’da her yıl kişi başına yaklaşık 4,7 kilogram giysi çöpe atılıyor. Bu habere göre giysilerin gelecekte daha uzun süre dayanmasını ve birçok yıkamadan sonra bile parlak görünmeye devam etmesini sağlamaya yardımcı olabilecek basit bir yol var: Sadece normal ev kahvesi. Kahve tozu, giysilerdeki çözünmüş renk pigmentlerini eski haline getirebilir.

İKİ FİNCAN DEMLENMİŞ KAHVE RENGİ YERİNE GETİREBİLİR

Bu durumun nedeni ise şöyle paylaşılıyor: Giysilerdeki renk pigmentleri, çoğunlukla yüksek sıcaklıklar, uzun yıkama döngüleri ve çamaşır suyu içeren yanlış deterjanlar nedeniyle yıkandığında çıkar. Renk yavaş yavaş solar. Bunun yerine, bir sonraki yıkama için iki fincan siyah demlenmiş kahveyi doğrudan yıkama tamburuna (Kirlileri yerleştirdiğiniz makinenin kazanına) dökün ve makineyi hafif programda çalıştırın. Chip.de ancak bu konuda dikkatli olunmasını uyarıyor: Tüm giysilerin çok koyu veya siyah olduğundan emin olun, aksi takdirde renk atma riski vardır. Emin değilseniz, önce eski kıyafetleri denemenizi öneririz.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ İÇİN RİSK OLUŞTURABİLİR

Çamaşırhane uzmanı Laura Goodman’a göre, çamaşırlarınızın solmasını önlemek için çamaşır makinenize kahve eklemek zarar getirebilir. Goodman, durulama döngüsündeyken makinede kahve olması, koyu renkli giysilere bazı boya benzeri etkiler sağlayabileceğini söylese de, bu, giysilerinizin solmasını önlemeyebilir. Çünkü, eski çamaşır makinesi modellerinde, durulama döngüsündeki bir fincan kahve, su tarafından çok seyreltilir, bu nedenle çamaşırları boyamak veya lekelemek için kullanmak bile işe yaramayabilir.

MAKİNE YERİNE KOVANIN İÇERİSİNDE DENEYEBİLİRSİNİZ

Çamaşır makinesini riske atmak istemeyen ancak bu yöntemi denemek isteyen kişiler solan çamaşırlarını bir kovanın içerisinde kahve ile buluşturabilir. Bir kova veya legenin içine rengi solan kot pantolonunuzu atın ve içine koyu şekilde hazırlanmış filtre kahveyi dökün. Tabii üzerine sonradan su ekleyebilirsiniz ancak kahve ne kadar çok sulanırsa etkisinin o kadar azalacağını unutmayın. Bu esnada pantolonun tamamının ıslandığından emin olun. Pantolonun bir kısmının açık bir kısmının koyu renk olmasını istemezsiniz.

SABAHA KADAR BEKLETİN

Filtre kahve ile ıslattığınız pantolonunuzu akşamdan sabaha kadar bir gece boyunca bu şekilde bekletin. Ertesi gün çamaşır makinenize pantolonu atın ve deterjan kullanmadan kısa programda yıkayın. Ardından oda sıcaklığında kurumaya bırakın. İşte hepsi bu kadar! Son olarak, bu işlemi birkaç kez tekrar etmeniz gerekebileceğini unutmayın. Bu yöntem ile siyah pantolonlarınızı, taytlarınızı, tişörtlerinizi ve diğer pamuklu giysilerinizi doğal bir şekilde boyayabilirsiniz.

