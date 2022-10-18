KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Solan siyahlar için uygulanan çözüm şaşırtıyor! Çamaşır makinesine kahve dökülür mü?

Solan siyahlar için uygulanan çözüm şaşırtıyor! Çamaşır makinesine kahve dökülür mü?

18.10.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamaşırların eski rengini kaybetmesi oldukça sinir bozucu olabiliyor. Artan kıyafet fiyatları nedeniyle elinde olan kıyafetleri daha uzun ömürlü kullanmak isteyenler solmuş siyahları eski rengine döndürecek çözüm önerileri arıyor. Solmuş siyahları düzeltmek için yapmanız gereken şaşırtıcı yöntemler bulunuyor.

Solan siyahlar için uygulanan çözüm şaşırtıyor! Çamaşır makinesine kahve dökülür mü?

Solmuş kıyafetler ne kadar temiz olursa olsun bakımsız bir görünüme sebep oluyor. Koyu renkler zaman içerisinde yıkama ve kurutma koşulları nedeniyle soluyor. Bazı alınan giysiler tek yıkamada bile solabiliyor. Can sıkıcı olan bu durumu çözmek için temizlik hileleri aranıyor. Solmuş giysileri kurtarmanın yolunu öğrenmeden önce kıyafetleri soldurmamak için ne yapmak gerekiyor ona göz atabilirsiniz.

SİYAHLARIN SOLMAMASI İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Ekran görüntüsü 2022-10-18 141011

  • Siyah pantolonlarınızı asla sıcak ve kaynar suda yıkamayın. Mümkün olan en soğuk su her zaman ilk tercihiniz olsun.
  • Yıkamaya başlamadan önce mutlaka ters çevirin.
  • Siyah kumaşlar için özel üretilmiş deterjanları kullanın.
  • Siyahlarda yumuşatıcı kullanmayın çünkü yumuşatıcıların siyahları soldurma gibi bir dezavantajı var.
  • Siyah pantolonunuzu ilk aldığınızda bir süre tuzlu su dolu leğende bekletmeniz boyaya ekstra mukavemet kazandırır.
  • Siyah kotların renginin atmasında birincil suçlu yıkamadır. Bu sebeple, gerekmedikçe pantolonunuzu yıkamayın.
  • Güneşin UV ışınlarının beyazlatıcı etkisi vardır. Beyazları ağartmak için güneşte kurutun ama siyahları direkt güneş ışığında kurutmayın.

SOLMUŞ SİYAHLAR NASIL KURTARILIR?

KAHVE KULLANIN

Ekran görüntüsü 2022-10-18 141408

Chip.de verilerine göre sadece Almanya’da her yıl kişi başına yaklaşık 4,7 kilogram giysi çöpe atılıyor. Bu habere göre giysilerin gelecekte daha uzun süre dayanmasını ve birçok yıkamadan sonra bile parlak görünmeye devam etmesini sağlamaya yardımcı olabilecek basit bir yol var: Sadece normal ev kahvesi. Kahve tozu, giysilerdeki çözünmüş renk pigmentlerini eski haline getirebilir.

İKİ FİNCAN DEMLENMİŞ KAHVE RENGİ YERİNE GETİREBİLİR

Ekran görüntüsü 2022-10-18 141350

Bu durumun nedeni ise şöyle paylaşılıyor: Giysilerdeki renk pigmentleri, çoğunlukla yüksek sıcaklıklar, uzun yıkama döngüleri ve çamaşır suyu içeren yanlış deterjanlar nedeniyle yıkandığında çıkar. Renk yavaş yavaş solar. Bunun yerine, bir sonraki yıkama için iki fincan siyah demlenmiş kahveyi doğrudan yıkama tamburuna (Kirlileri yerleştirdiğiniz makinenin kazanına) dökün ve makineyi hafif programda çalıştırın. Chip.de ancak bu konuda dikkatli olunmasını uyarıyor: Tüm giysilerin çok koyu veya siyah olduğundan emin olun, aksi takdirde renk atma riski vardır. Emin değilseniz, önce eski kıyafetleri denemenizi öneririz.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ İÇİN RİSK OLUŞTURABİLİR

Ekran görüntüsü 2022-10-18 141336

Çamaşırhane uzmanı Laura Goodman’a göre, çamaşırlarınızın solmasını önlemek için çamaşır makinenize kahve eklemek zarar getirebilir. Goodman, durulama döngüsündeyken makinede kahve olması, koyu renkli giysilere bazı boya benzeri etkiler sağlayabileceğini söylese de, bu, giysilerinizin solmasını önlemeyebilir. Çünkü, eski çamaşır makinesi modellerinde, durulama döngüsündeki bir fincan kahve, su tarafından çok seyreltilir, bu nedenle çamaşırları boyamak veya lekelemek için kullanmak bile işe yaramayabilir.

MAKİNE YERİNE KOVANIN İÇERİSİNDE DENEYEBİLİRSİNİZ

Ekran görüntüsü 2022-10-18 141001

Çamaşır makinesini riske atmak istemeyen ancak bu yöntemi denemek isteyen kişiler solan çamaşırlarını bir kovanın içerisinde kahve ile buluşturabilir. Bir kova veya legenin içine rengi solan kot pantolonunuzu atın ve içine koyu şekilde hazırlanmış filtre kahveyi dökün. Tabii üzerine sonradan su ekleyebilirsiniz ancak kahve ne kadar çok sulanırsa etkisinin o kadar azalacağını unutmayın. Bu esnada pantolonun tamamının ıslandığından emin olun. Pantolonun bir kısmının açık bir kısmının koyu renk olmasını istemezsiniz.

SABAHA KADAR BEKLETİN

Ekran görüntüsü 2022-10-18 141021

Filtre kahve ile ıslattığınız pantolonunuzu akşamdan sabaha kadar bir gece boyunca bu şekilde bekletin. Ertesi gün çamaşır makinenize pantolonu atın ve deterjan kullanmadan kısa programda yıkayın. Ardından oda sıcaklığında kurumaya bırakın. İşte hepsi bu kadar! Son olarak, bu işlemi birkaç kez tekrar etmeniz gerekebileceğini unutmayın. Bu yöntem ile siyah pantolonlarınızı, taytlarınızı, tişörtlerinizi ve diğer pamuklu giysilerinizi doğal bir şekilde boyayabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kettle kirecini söker atar! Kireçleri temizlemek çok basitKettle kirecini söker atar! Kireçleri temizlemek çok basit
Fark etmeden yapılıyor ama elektrik faturasını ikiye katlıyor Fark etmeden yapılıyor ama elektrik faturasını ikiye katlıyor
Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları
Anahtar Kelimeler:
kahve temizlik çamaşır makinesi kıyafet kova yıkama makinası Göz siyah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...

Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...

Yaptığı masraf tepki çekince... Kocasının bile bilmediği olayı itiraf etti

Yaptığı masraf tepki çekince... Kocasının bile bilmediği olayı itiraf etti

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Ne batık kalır ne de kuruluk! Problemleri pul pul dökecek

Ne batık kalır ne de kuruluk! Problemleri pul pul dökecek

Kışın doğalgaz faturanızı oldukça düşürecek basit yöntem

Kışın doğalgaz faturanızı oldukça düşürecek basit yöntem

Zarafet denilince akla o geliyor! Kate Middleton stilini uygulayın

Zarafet denilince akla o geliyor! Kate Middleton stilini uygulayın

İlginizi Çekebilir

İki çocuğuyla çırılçıplak dolaştı! Yakalanınca terör estirdi

İki çocuğuyla çırılçıplak dolaştı! Yakalanınca terör estirdi

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.