"Solar maksimum" evresi geliyor: Bilim insanlarından korkutan uyarı! İnternet haftalarca olmayabilir...

Dünyayı bekleyen güneş fırtınalarının çok güçlü olacağı konusunda uyarılarda bulunan bilim insanları, gezegen genelinde uydu ve internet hizmetlerinin olumsuz etkilenmesini bekliyor.

KIYAMET SENARYOSU

İletişim çağının vazgeçilmezi internetin günümüzde saatlik kesintilerinde dahi büyük problemlerle karşılaşılıyor.

Özellikle pandemiyle birlikte dünya genelinde yaygınlaşan evden çalışma sisteminde de internetin kesilmesi tüm işlerin aksamasına ve arz-talep dengesinde kaymalara neden oluyor.

Güneş'in solar aktivitesini inceleyen bilim insanlarına göre bu gerçek bir olasılık. Güneş, her 11 yılda bir "solar maksimum" olarak bilinen ve yüzeyinde karanlık noktaların belirmeye başladığı bir evreden geçer. Bu karanlık noktalar, Güneş'in manyetik alanındaki bir değişiklikten kaynaklanır ve şiddetli patlamalara yol açar.

NASA, bir sonraki güneş maksimumunun 2025'in sonlarında başlayacağını öngörüyor.

2024 YILINDA BAŞLAYABİLİR

Hindistan'daki IISER Kolkata Uzay Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi'nde, fizikçi Dr. Dibyendu Nandi liderliğinde yürütülen yeni bir çalışma, bunun daha erken bir tarihte, 2024'ün başlarında yaşanabileceğine işaret ediyor.

Mail Online'a konuşan Nandi, "Güneş fırtınalarının yoğunluğunu ve sonuçlarını bu kadar erken tahmin etmek mümkün değil, ancak yeni yıl yaklaştıkça daha fazla şey öğreneceğiz" dedi.

Nandi ayrıca, "En yoğun fırtınalar bazen Dünya yörüngesindeki alçak uyduların felaketle sonuçlanabilecek şekilde yörüngelerinin bozulmasına, iletişim ve navigasyon ağları gibi uydu tabanlı hizmetlerin aksamasına neden olabilir." dedi.

Yani bu, her gün kullandığımız birçok teknolojik aracın kesintiye uğraması anlamına gelebilir.

KUZEY IŞIKLARI

Nandi'ye göre, işe bir de güzel tarafından bakmalıyız. Zira "Bu patlamalar, aynı zamanda güzel auroralar da yaratır, bu nedenle 2024, aurora avcıları için iyi bir yıl olabilir"

Öte yandan kendi çalışması ile NASA'nın vardığı sonuçların neden farklı olduğunu açıklayan Nandi, güneş döngülerinin dokuz ila 14 yıl arasında değişebildiğini de belirtti.

Dolayısıyla, 11 yıl ortalama bir periyodtur ve modern çağda gözlemlenen tüm güneş döngülerinin bireysel periyotlarının ortalaması alınarak belirlenir.





