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Somali Dışişleri Bakanı Avad: "Somali'nin Türkiye'den daha iyi dostu yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 11:06 | Son Güncelleme

"Somali halkı ve hükümeti Türkiye'ye sonsuza kadar minnettar olacak. Türkiye, Somali için çok şey yaptı. Somali halkının kalbi ve aklı Türk halkıyla" - "(BM'nin Somali'ye yönelik silah ambargosunu uzatma kararı) Bu ambargonun artık işe yaramayacağını ve çağ dışı olduğunu düşünüyoruz" - "Ambargo kararının en azından gözden geçirilmesi, revize edilmesi ya da kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz" - "Türkiye, Somali ve Somaliland arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmada bize çok yardımcı oluyor. Türkiye'nin çabası takdir ediliyor ve memnuniyetle karşılanıyor"

ZUHAL DEMİRCİ - Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed İsa Avad, "Somali halkı ve hükümeti Türkiye'ye sonsuza kadar minnettar olacak. Türkiye, Somali için çok şey yaptı. Somali halkının kalbi ve aklı Türk halkıyla." dedi.

Avad, Ankara'ya yaptığı ilk resmi ziyareti kapsamında, Türkiye-Somali ilişkileri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Somali'ye yönelik silah ambargosunu uzatma kararı ve Somali-Somaliland arasındaki ara buluculuk çabalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı ikili görüşmelerin oldukça başarılı geçtiğini belirten Avad, mevkidaşıyla Türkiye ile Somali arasındaki güçlü ilişkileri nasıl daha da sağlamlaştıracakları konularını ele aldıklarını söyledi.

Bakan Avad, Türk halkı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Somali'ye altyapı, insan kaynağı, güvenlik ve eğitim bursları gibi birçok alanda verdikleri sürekli destek için Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ve Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'nin selamlarını getirdiğini kaydetti.

Türkiye'nin, Somali halkının gönlünde çok özel bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Avad, "Türkiye, Somali için çok şey yaptı. Somali'nin Türkiye'den daha iyi bir dostu yok. Somali halkı bunu çok iyi biliyor ve Somali halkının kalbi ve aklı Türk halkıyla." diye konuştu.

- "Ambargo kararı çağ dışı ve kaldırılmalı"

Bakan Avad, BMGK'nin Somali'ye yönelik silah ambargosunu uzatma kararına ilişkin de "Bu ambargonun artık işe yaramayacağını ve çağ dışı olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası topluma, Somali'ye verdikleri destekten ötürü minnettar olduklarını dile getiren Avad, "BMGK, ambargo kararının gerekli olduğuna hükmetti fakat bizim açımızdan bakıldığında bu kararın en azından gözden geçirilmesi, revize edilmesi ya da kaldırılması gerek." dedi.

Avad, ambargonun, silah alınımına engel olduğu için Somali'nin kapasitesini sınırlandırdığına dikkat çekerek, "Bu ambargo kararı kaldırılırsa, Somali, Eş-Şebab ile mücadelede daha güçlü bir pozisyonda olacak. Egemen hiçbir ülke askeri imkanların sınırlandırılmasından memnun olmaz." diye konuştu.

- "Türkiye'nin ara buluculuk rolü takdir ediliyor"

Bakan Avad, Türkiye'nin Somali ile Somaliland arasındaki ara buluculuk çabaları hakkında da konuştu.

Somaliland'in Somali'nin bir parçası olduğuna vurgu yapan Avad, "Türkiye, Somali ve Somaliland arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmada bize çok yardımcı oluyor. Türkiye'nin çabası takdir ediliyor ve memnuniyetle karşılanıyor." dedi.

Avad, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede de bu konunun gündeme geldiğini belirterek, Somali-Somaliland konusunu yakından bilen Türkiye'nin eski Mogadişu Büyükelçisi ve halihazırda Somali-Somaliland Özel Temsilcisi Olgan Bekar'ın çabalarını takdir ettiklerini dile getirdi.

Büyükelçi Bekar'ın devam eden görüşmelerle ilgili kendilerini bilgilendirdiğini söyleyen Avad, Bekar'ın bu konuda son derece olumlu tutuma sahip olduğunu kaydetti.

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ambargo Ankara arabuluculuk BM Mevlüt Çavuşoğlu Somali Somaliland Türkiye

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