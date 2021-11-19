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  4. Son 6 asrın en uzun Ay tutulması! ISS’de görevli kozmonot fotoğrafladı

Son 6 asrın en uzun Ay tutulması! ISS’de görevli kozmonot fotoğrafladı

19.11.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan kozmonot Pyotr Dubrov, 581 yıl sonra gerçekleşen en uzun süreli Ay tutulmasını fotoğrafladı. En son 1440 yılında gerçekleşen söz konusu Ay tutulmasının ardından NASA, bir sonraki uzun süreli Ay tutulmasının 8 Şubat 2669 tarihinde gerçekleşeceğini ve tutulmanın 3 saat 30 dakika ve 2 saniye süreceğini bildirdi.

Son 6 asrın en uzun Ay tutulması! ISS’de görevli kozmonot fotoğrafladı

Son 581 yılın en uzun Ay tutulması, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan kozmonot Pyotr Dubrov tarafından fotoğraflandı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Dubrov’un çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Fotoğraflar, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

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Ay tutulmasını fotoğraflayan Dubrov, "Şu anda Dünya’daki insanlarla birlikte ay tutulması gözlemliyoruz. ISS’deki en iyi görüntü, yeni ’Bilim’ modülümüzün penceresinden" dedi.

BİR SONRAKİ AY TUTULMASI 2669'DA

Söz konusu Ay tutulması en son 1440 yılında gerçekleşmişti. NASA bir sonraki uzun süreli Ay tutulmasının 8 Şubat 2669 tarihinde gerçekleşeceğini ve tutulmanın 3 saat 30 dakika ve 2 saniye süreceğini bildirdi.

Öte yandan söz konusu Ay tutulması, Türkiye’den izlenemezken, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerinde gözlemlendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ay tutulması
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