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Son anketlerdeki durumu açıkladı! Bekir Ağırdır: ‘Ekrem İmamoğlu'nun üç önemli handikabı var’

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
08.03.2024 11:28
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Yerel seçim heyecanı Türkiye genelinde devam etse de herkesin gözü İstanbul’daki yarışa çevrildi. Ekrem İmamoğlu’nun son anketlerde öne geçtiği haberleri gelse de ünlü araştırmacı Bekir Ağırdır "Yayınlanan 27 araştırmanın verdiği örüntüde şu noktalar öne çıkıyor" diyerek İmamoğlu'nun İstanbul yarışındaki son durumunu açıkladı. Öte yandan Ağırdır ‘Ekrem İmamoğlu'nun üç önemli handikabı var’ diyerek de dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Son anketlerdeki durumu açıkladı! Bekir Ağırdır: ‘Ekrem İmamoğlu'nun üç önemli handikabı var’

İstanbul’daki yerel seçim sonuçları için yapılan anketler hız kesmeden devam ederken son gelen sonuçlarda Ekrem İmamoğlu’nun öne geçtiği iddia ediliyor. Araştırmacı Bekir Ağırdır da Oksijen gazetesinde yazdığı yazısında İmamoğlu-Murat Kurum yarışını yazdı ortaya dikkat çeken bir analiz çıktı.

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Araştırmacı Bekir Ağırdır, son anketlere göre İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun 2.5 puan farkıyla AK Parti’nin adayı Murat Kurum’un önünde olduğunu, ancak bu farkın kesin bir kazanma ima etmediğini belirtti.

Yeniden Refah’ın oy potansiyelinin Murat Kurum’un kaybetmesine neden olabileceğine de dikkat çeken Ağırdır, “YRP devam da dese, vazgeçtik de dese benim için sürpriz olmayacak. Ancak YRP adayında ısrar ederse Murat Kurum’un potansiyel oylarında kayda değer büyüklükte eksilme olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Bekir Ağırdır'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

‘İMAMOĞLU 2,5 PUAN FARKIYLA ÖNDE’

25 Ocak-17 Şubat arasında İmamoğlu ve Kurum arasındaki fark daralmış gibi görünse de 17 Şubat’tan bu yana yarış İmamoğlu’nun lehine dönmüş durumda.

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Farklı araştırmalarda İmamoğlu-Kurum oy farkı 1.5 ile 5 puan arasında görünse de hesaplamalara göre fark 21 Şubat’tan bu yana İmamoğlu’nun lehine ortalama 2.5 puan gibi gözüküyor. Bu oran yaklaşık 250 bin İstanbullu seçmene tekabül ediyor. Başbaşa gerçekleşen, 15 bin oyla İmamoğlu’nun kazandığı 31 Mart 2019 seçim sonuçlarıyla kıyaslandığında tüm kısıtlamalara karşın bugünkü puan farkı İmamoğlu’nun başarısıdır ama 23 gün sonrasını henüz garantileyen bir sonuç da değil kuşkusuz.

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İMAMOĞLU'NUN ÜÇ HANDİKABI

Ekrem İmamoğlu'nun üç önemli handikabı var: CHP örgütünün zayıf katılımı, muhalif oyların bölünmesi ve Erdoğan'ın etkisiyle oluşabilecek umut yorgunluğu. Buna karşın, zamanla muhalif seçmenlerin umutlarının tazelenmesi ve İmamoğlu'nun oy desteğinin artması da öngörülebilir.

ChefGPT


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Ekrem İmamoğlu Yerel seçim Murat Kurum CHP ak parti anket
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