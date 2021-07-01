HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 1 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

01.07.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 42 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 288 oldu. İşte 1 Temmuz koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 1 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

1 Temmuz 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

VAKA SAYISI VE CAN KAYBINDA DÜŞÜŞ

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 288 kişinin testi pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 462 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 706 oldu, 6 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 300 bin 504'e yükseldi.

Test sayısı 61 milyon 12 bin 512'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 430 bin 940, vefat sayısı da 49 bin 774 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

1 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Ekran görüntüsü 2021-07-01 193142

30 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (30 Haziran) koronavirüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 496 olarak açıklanmıştı.

Ekran görüntüsü 2021-06-30 204941

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarih verdi: Antalya, Kahire gibi olacakTarih verdi: Antalya, Kahire gibi olacak
PARTNER30 milyonluk teknesiyle tatile çıktı!30 milyonluk teknesiyle tatile çıktı!
Salgın yönetimi rehberi güncellendiSalgın yönetimi rehberi güncellendi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ya bırakın Artık Virüs diye Diye

En Çok Okunan Haberler

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Küvet başında iç çamaşırıyla poz verince olay oldu

Küvet başında iç çamaşırıyla poz verince olay oldu

Kanal İstanbul gümüş hatıra parası çıktı!

Kanal İstanbul gümüş hatıra parası çıktı!

Hayvanları Koruma Kanunu teklifi TBMM'de! Yasaklanıyor

Hayvanları Koruma Kanunu teklifi TBMM'de! Yasaklanıyor

Perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldü

Perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldü

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.