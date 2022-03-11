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Son dakika: 11 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

11.03.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 11 Mart Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 25 bin 401 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: 11 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 11 Mart 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

11 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

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10 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (10 Mart) koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 29 bin 492 olarak açıklanmıştı.

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