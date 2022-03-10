Son Dakika: 11 Mart (yarın) hangi illerde okullar tatil? Peş peşe duyurdular! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

Son dakika haberi: Şiddetli kar yağışı yeniden tüm yurtta etkili olmaya devam ederken yaşamı da olumsuz etkiliyor. Bu nedenle pek çok ilden arka arkaya eğitime ara verildiği haberleri gelmeye devam ediyor. Meteorolojinin uyarılarının ardından öğrenci ve veliler ise 11 Mart Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Açıklamalar ile peş peşe geliyor. Peki, 11 Mart Cuma günü (yarın) hangi illerde okullar tatil olacak? İşte detaylar...

İSTANBUL

İstanbul Valiliği dün yaptığı açıklamada 11 Mart Cuma günü okullarda tatil kararı almıştı. Okullar, 14 Mart Pazartesi günü açılacak. Ayrıca üniversitelerin de tatil edildiği açıklanmıştı.

SAMSUN

Samsun’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Tekkeköy, Canik, Kavak, Havza ve Salıpazarı ilçelerindeki bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, "Canik ilçemizde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; Gökçepınar, Başalan, Gödekli, Düzardıç, Hacınaipli, Tuzaklı, Gölalan, Başkonak, Demirci İlk/Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulları 11 Mart Cuma günü tatil edilmiştir. Şehir merkezindeki ilk, orta, lise ve özel eğitim okullarımıza yüksek mahallelerimizden taşıma gelen öğrenciler izinli sayılacaktır. Tatil edilen okullarımızda uzaktan eğitim yapılacaktır. Havza ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle 11 Mart Cuma günü ilçe merkezi dışında kalan taşıma merkezi (köyler) okullarımızda, Yeşilalan İlkokulu, Muzaffer Tahmaz İş Eğitim ve Uygulama okulu ve Resmi Özel Eğitim sınıflarında bir gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim kararı alınmıştır. Ayrıca merkez ilçedeki okullara taşımalı sistemle gelen öğrenciler izinli sayılacaklardır. Havza ilçemize devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle 11 Mart Cuma günü ilçe merkezi dışında kalan taşıma merkezi (köyler) okullarımızda, Yeşilalan İlkokulu, Muzaffer Tahmaz İş Eğitim ve Uygulama okulu ve Resmi Özel Eğitim sınıflarında bir gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim kararı alınmıştır. Ayrıca merkez ilçedeki okullara taşımalı sistemle gelen öğrenciler izinli sayılacaklardır. Kavak ilçemizdeki olumsuz hava koşulları ve Meteorolojiden alınan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğinden 11 Mart Cuma günü ilçe merkezi dışında kalan Taşıma Merkezi (köyler) okullarımızda, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim kararı alınmıştır. Ayrıca merkez ilçedeki okullara taşımalı sistemle gelen öğrencilerde izinli sayılacaklardır. Salıpazarı ilçemizde Tahnal ve Konakören İlk/Ortaokulu, Cevizli ve Kırgıl İlkokulu yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı 11 Mart Cuma günü 1 gün süre ile tatil edilmiş olup taşıma merkezli diğer okullarımıza yolların kapalı olmasından dolayı ulaşım sağlayamayan öğrencilerimiz izinli sayılacaktır. Tekkeköy ilçemizde Akbaşlar, Çayırçökek, Karışlar-Karatuzla, Karışlar-Gölceğiz, Alibeyli, Çimenli, Başköy, Yeniköy, Erenköy, Karaperçin, Yeşildere, Gökçedere, Yenidoğan, Yazılar, Seymenler, Yaylageriş, Beyoğlu, Zafer, Zafer-Azmanlar, Fındıcak mahallelerinden taşıma ile gelen özel eğitim, temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılacaktır. Ayrıca Yaylageriş İlkokulu ve Ortaokulunda 11 Mart Cuma günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

BAYBURT

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de gece başlaması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ardından hava sıcaklığında düşüş yaşanacağı belirtilerek, "İlimizde etkili olması beklenen kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim öğretime 11 Mart cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve kar yağışından dolayı yarın eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Mart 2022 Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

BİTLİS

Bitlis merkez ve köylerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köy ile beldelerde tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

SİNOP

Sinop il ve ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 11 Mart 2022 tarihinde eğitime 1 gün ara verildi.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde 11 Mart 2022 tarihinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında, özel öğretim kurslarında, eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanlarımız bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” denildi.

ERZURUM

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Erzurum Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Mart 2022 Cuma günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde kamu ve özel okulların tamamında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

ISPARTA

Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yarın da süreceği belirtildi.

Kar yağışının ardından hava sıcaklığında da düşüş yaşanacağı bildirilen açıklamada, "İl genelinde 11 Mart Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GÜMÜŞHANE

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

İl genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yarın tatil edildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak sürücülerin dikkatli olmaları istendi.





