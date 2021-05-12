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Son Dakika: 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

12.05.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 232 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 13 bin 29 oldu. İşte 12 Mayıs koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

12 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1496 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu, 35 bin 167 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 291'e yükseldi.

Test sayısı 50 milyon 58 bin 648'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 72 bin 462, vefat sayısı 43 bin 821, ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (11 Mayıs) koronavirüs nedeniyle 278 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 14 bin 497 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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