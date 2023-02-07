Son dakika | "13,5 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi" diyerek son durumu açıkladı! Bakan Kurum: Mecbur kalmadıkça Osmaniye-Gaziantep karayoluna çıkmayın

Otoyolda meydana gelen çökmeler nedeniyle ulaşımı D-400 karayolundan kontrollü şekilde sağladık. Bu yoldan hem bölgeye acil yardımın ulaştırılmasını hem de Islahiye ve Nurdağ'ındaki vatandaşlarımızın tahliye sürecini gerçekleştirdik. Çağrımız, mümkün olduğunca vatandaşımız D-400 karayolunda trafiğe çıkmaması, zorunluluk halinde ise yardım ekiplerimize öncelik vermelerini rica ediyoruz. Mecbur kalmadıkça Osmaniye-Gaziantep yoluna çıkmayın.