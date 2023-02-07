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  4. Son dakika | "13,5 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi" diyerek son durumu açıkladı! Bakan Kurum: Mecbur kalmadıkça Osmaniye-Gaziantep karayoluna çıkmayın

Son dakika | "13,5 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi" diyerek son durumu açıkladı! Bakan Kurum: Mecbur kalmadıkça Osmaniye-Gaziantep karayoluna çıkmayın

07.02.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden 13,5 milyon vatandaşın etkilendiğini belirterek Gaziantep'teki son durumla ilgili bilgi verdi. Bakan Kurum ayrıca "Vatandaşımızdan D-400 karayolunda trafiğe çıkmaması, zorunluluk halinde ise yardım ekiplerimize öncelik vermelerini rica ediyoruz" çağrısında bulundu.

Son dakika | "13,5 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi" diyerek son durumu açıkladı! Bakan Kurum: Mecbur kalmadıkça Osmaniye-Gaziantep karayoluna çıkmayın

Son dakika haberi: Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci gününde de gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Gaziantep'te açıklamalarda bulunan Bakan Kurum "Mecbur kalmadıkça Osmaniye-Gaziantep yoluna çıkmayın" çağrısında bulundu.

"DOĞRUDAN 13,5 MİLYON VATANDAŞIMIZI ETKİLEDİ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamasında şunları söyledi:

  • Bölgedeki birçok ilimiz deprem hasarı yaşamış durumda. Erzincan depreminden sonra ülkemizin son 1 asırda gördüğü en büyük deprem felaketidir. Depremin ilk anından itibaren tüm ekiplerimiz sayın Cumhurbaşkanımızın da AFAD'dan takibiyle bu süreci bilfiil takip ediyoruz. Bu deprem nüfus itibarıyla doğrudan 13,5 milyon vatandaşımızı etkiledi.

"KISMİ SU VERME İŞLEMİ BAŞLAYACAK"

  • İnşallah bugün itibarıyla Gaziatep'te Islahiye ve Nurdağı ilçelerimize kısmi su verme işlemi başlayacak. Tankerlerimiz vatandaşlarımızın ihtiyacını giderecek su verme işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

"TRAFİĞE MECBUR KALMADIKÇA ÇIKMAYIN"

  • Otoyolda meydana gelen çökmeler nedeniyle ulaşımı D-400 karayolundan kontrollü şekilde sağladık. Bu yoldan hem bölgeye acil yardımın ulaştırılmasını hem de Islahiye ve Nurdağ'ındaki vatandaşlarımızın tahliye sürecini gerçekleştirdik. Çağrımız, mümkün olduğunca vatandaşımız D-400 karayolunda trafiğe çıkmaması, zorunluluk halinde ise yardım ekiplerimize öncelik vermelerini rica ediyoruz. Mecbur kalmadıkça Osmaniye-Gaziantep yoluna çıkmayın.

  • Bugün itibarıyla hava uçuşlarımızı yapacağız.

  • Artçı sarsıntılar devam ediyor. Genel itibarıyla 201 artçı deprem meydana geldi.
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