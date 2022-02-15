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Son Dakika: 15 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

15.02.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 15 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 309 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 94 bin 730 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Öncelikle, vefat sayılarının yüksek olduğunu unutmayalım. Bir hastalıkla daha mücadele gücü olmayan kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım." dedi.

Son Dakika: 15 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 15 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 461 bin 955 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 730 kişinin testi pozitif çıktı, 309 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 102 bin 673 oldu. İşte 13 Şubat koronavirüs verileri, aşılama verileri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önemli açıklamaları...

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,83, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,78 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 326 bin 883 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

15 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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14 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (14 Şubat) koronavirüs nedeniyle 266 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 76 bin 632 olarak açıklanmıştı.

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BAKAN KOCA VEFAT SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Öncelikle, vefat sayılarının yüksek olduğunu unutmayalım. Bir hastalıkla daha mücadele gücü olmayan kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.


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