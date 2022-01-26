Son Dakika: 17 yaşındaki Gamze yatağında ölü bulunmuştu! Korkunç olayda yeni gelişme

Son dakika haberi: 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun ölümüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Muğla’nın Bodrum ilçesinden yatağında ölü bulunan Gamze'nin anne ve babası daha önce gözaltına alınmıştı. Son olarak anne ve babanın tutuklandığı haberi geldi. İşte detaylar...

OTOPSİ RAPORUNDA BOYUN KEMİĞİNDE KIRIK TESPİT EDİLMİŞTİ

Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkisinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu yatağında annesi tarafından ölü bulunmuştu. Otopsi sonucunda Gamze’nin boyun kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine anne ve babası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Yürütülen soruşturma kapsamında yakınlarının da ifadesi alındı. Anne T.S ve baba M.H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gamze Sakallıoğlu’nun cenazesi Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi’nden yakınları tarafından alınarak bugün toprağa verildi.



