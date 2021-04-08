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  4. Son Dakika: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi! Bakan Soylu: Allah hızınızı kesmesin

Son Dakika: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi! Bakan Soylu: Allah hızınızı kesmesin

08.04.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakan Soylu da yaptığı açıklamada, "Ne diyeyim; Allah, hızınızı kesmesin kahramanlar" mesajını paylaştı.

Son Dakika: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi! Bakan Soylu: Allah hızınızı kesmesin

İçişleri Bakanlığı, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi. Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10’a yükseldi." denildi.

BAKAN SOYLU'DAN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan açıklamanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne diyeyim. Allah, hızınızı kesmesin kahramanlar. 2 terörist daha, 8 terörist, oldu 10." dedi.


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pkk Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

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