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  4. Son dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu

Son dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu

04.10.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre 2021 yılı Nobel Psikoloji veya Tıp Ödülü, David Julius ile Ardem Patapoutian’a sıcaklık ve dokunma reseptörleri keşfettikleri için verildi.

Son dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu

Her yıl Ekim ayının ilk haftasında açıklanan ödüller için İsveç Akademisi, İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, Karolinska Enstitüsü’ndeki Nobel Meclisi ve Norveç Nobel Komitesi, oylama yaparak 2021 yılının ilk ödülü olan Psikoloji veya Tıp dalında ödül sahibini belirledi. Buna göre David Julius ile Ardem Patapoutian, ‘sıcaklık ve dokunma reseptörlerini’ keşfettikleri için Nobel Ödülü’nü aldı.

BUGÜNE KADAR TIP ALANINDA 222 BİLİM İNSANINA ÖDÜL VERİLDİ

Psikoloji veya Tıp alanında bugüne kadar 111 Nobel Ödülü, 222 bilim insanına verildi. Nobel Ödülü kazananlar ödülünün yanı sıra 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon 145 bin ABD doları) para ödülü alacaklar ve ödül seremonisi Aralık ayında Oslo’da yapılması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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