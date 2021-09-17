Son Dakika: 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medyadan YKS ile ilgili yaptığı açıklamada ek yerleştirme kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.

Prof. Dr. Aygün paylaşımında şunları ifade etti:

"Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz."

Değerli YKS adaylarımız,

2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır.

Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2021YKS — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 17, 2021



