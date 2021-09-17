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  4. Son Dakika: 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı

Son Dakika: 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı

17.09.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YSK Ek Yerleştirme Kılavuzunun yayımlandığını açıkladı.

Son Dakika: 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medyadan YKS ile ilgili yaptığı açıklamada ek yerleştirme kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.

Prof. Dr. Aygün paylaşımında şunları ifade etti:

"Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz."


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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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