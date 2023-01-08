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Son dakika: 2023 hac kontenjanları belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu: 65 yaş üstü dahil...

08.01.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 2023 yılı hac kontenjanları belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023'te hac ziyaretine gidecek aday sayısını sosyal medya hesabından "Salgın öncesi duruma dönüldü" diyerek duyurdu.

Son dakika: 2023 hac kontenjanları belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu: 65 yaş üstü dahil...

Son dakika haberi: 2023 hac kayıtları ve güncelleme işlemleri için süreç 5 Ocak'ta başlamıştı. Merakla beklenen hac kontenjanını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu.

"SALGIN ÖNCESİ DURUMA DÖNÜLDÜ"

Erbaş, 2023 yılı hac kontejanına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Elhamdülillah Beytullah'tan milletimize selam gönderiyorum. Hamdolsun Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. Dolayısıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız inşallah. Milletimize hayırlı, mübarek olsun" dedi. 

2023 için hac kaydı ve güncelleme işlemleri 26 Ocak'ta sona eriyor. Ön kayıt başvuruları, e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor.

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