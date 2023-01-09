Son dakika: 2023'te semalarda süzülecek! Milli Muharip Uçak için tarih verdi: Savunma sanayiinde kritik gelişme

Son dakika haberi: Milli Muharip Uçak için takvim değişti! Türkiye'nin savunma sanayisine önemli katkıda bulunacak gelişmeyi TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil duyurdu.

"UÇUŞU GERİ ÇEKTİK"

Kotil'in açıklamasına göre Milli Muharip Uçak, planlanandan önce tamamlandı. CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e yaptığı açıklamada Kotil, MMU ile ilgili devam eden süreci şu sözlerle anlattı:

"Gerçekten işlerimiz çok güzel gitti. Biz uçuşu normalde ekim 2025'te planlanmıştı. Bu uçuşu şimdi geri çektik. Bu yılın sonunda uçacak. Yapıldı zaten, uçacak. Bütün sistemlerini install ediyoruz. Uçuş kontrol sistemi olsun, motor takmıştık, hidrolik sistemleri kontrol ediliyor. Hiçbir kaçak yok. İlk yapıyoruz, tam tutturuyoruz. Neden? Çünkü TUSAŞ yıllardan beri herkesle çalışarak geldi."