SON DAKİKA: 2023 yılının ilk Kabine toplantısı sona erdi! Köprü ve otoyol fiyatları zamlanmayacak... Erdoğan enflasyon için de yüzde verdi

Son dakika | Milyonlarca EYT'linin gözü, düzenlemenin detayları için Kabine toplantısına çevrilmişti. Yılın ilk Kabine toplantısı 2 saat 40 dakika sürdü. Bu ay içinde Meclis’e sunulması planlanan EYT ile ilgili son değerlendirmenin Kabine toplantısında yapılması bekleniyordu. Kabine toplantısının ardından EYT düzenlemesini yakında TBMM'ye sunacaklarını dile getiren Erdoğan, köprü ve otoyol ücretlerinin de yıl boyunca zamlanmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon için de yüzde verdi. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu yıl sadece yeni bir seneye girmekle kalmadık. Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamladık.

EYT'li milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz. Gençlerimizin istihdamına katkı sağlamak amacıyla 6 bakanlığımızın ortak çalışmayla başlattığımız 1 Milyon Yazılımcı Projemizin ilk etabını tamamladık. Devam eden ilgi sebebiyle programları daha da güçlendirmek kararı aldık.

Yeni yılın ilk iş gününde ihracat rakamlarını açıkladık. 254.2 milyar dolarlık başarı için tüm sanayicilerimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı tekrar tebrik ediyorum. Son 20 yılda 7 kat artırdığımız, geldiğimiz seviyeyi yeterli bulmuyoruz.

'MUHALEFETİ DE DAVET EDİYORUM'

Arifiye fabrikası bir dönem muhalefetin bir dönem satıldı diye diline doladığı yerdir. Satıldı denilen fabrikanın ülkemize ve ordumuza yaptığı hizmetleri görünce bu yalanları söyleyenlerin yüzleri kızarmıştır. Muhalefeti de davet ediyorum. Cuma günü İstanbul'da meşhur Rami Kışlamız, İstanbul'un millet kütüphanesi olacak. İstanbul'un en büyük, Avrupa'nın sayılı kütüphanelerinden birinin açılışını yapıyoruz.

KÖPRÜ VE OTOYOLA YIL BOYU ZAM YOK

Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek. Kamu özel ortaklığıyla hayata geçen projelerimiz plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalan, iftira, çamur atılarak engellenmeye çalışıldı. Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pek çok projeyi hayata geçirme imkanı bulduk.

Hesapladığımızda milli gelirimize yaklaşık Osmangazi Köprüsü'nün 10 milyar dolar, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 29 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli'nin 7 milyar dolar, İstanbul Havalimanı'nın 80 milyar dolar katkısı olmuştur. Diğer projelerimizin her biri de bölgelerine ve ülkemize ciddi tasarruf sağlamaya, ekonomik değer üretmeye, insanımızın hayatını kolaylaştırmaya devam etmektedir. 200 milyar doları bulan yatırımla ülkemizin ulaştırma altyapısı sorununu çözdük. Kamu özel ortaklığı yatırımlarında çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız.

Son Kabine ve grup toplantılarımızda, bakanlıklarımızın 2022 faaliyetlerini ve 2023 programlarını özetle de olsa sizlere takdim etmiştik. Tek programda bitiremediğimiz bu değerlendirmeyi inşallah bugün tamamlıyoruz. Asgari ücret tespit çalışmalarında yılbaşında 4 bin 253 TL, temmuzda 5 bin 500 TL rakamlarını belirledik. Bu yıl 8 bin 507 TL olarak uygulayacağımız asgari ücretle hem çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme hem de istihdamı koruma noktasında kararlıyız. Gelir ve damga vergilerinden muaf tuttuğumuz asgari ücret desteğini 400 TL'ye yükselterek önemli bir adım daha attık.

2022 YILINDA 578 MİLYAR LİRALIK SOSYAL YARDIM YAPILDI

Engellilerden yaşlılara, çocuklardan kadınlara her kesimi destekleyerek hiçbir bireyin kendini kimsesiz hissetmemesi için çalıştık. Biz devletin kimsesizlerin kimsesi olduğu gerçeği sosyal hizmet yelpazemizi genişleterek göstermenin gayreti içinde olduk. 2022 yılında yaptığımız sosyal yardım harcamalarının toplam tutarı 578 milyar lirayı buldu. Elektrik yardımının kapsamını genişleterek 2,8 milyon haneye elektrik yardımını başlattık, yakacak yardımını da ilave ettik. 1,6 milyon haneye ulaşarak vatandaşlarımızın dertleri, sıkıntılarını verilen hizmetlerin etkisini yerinde gördük. Yeniden yapılandırdığımız sosyal hizmet merkezlerimizin sayısını 397'ye çıkardık. 3.3 milyon kişiye iletişimden hukuka, medyadan sağlığa kadar eğitim verdik. Aile danışmanlığı hizmetlerimizin kapsamında 95 bin başvuru sahibine destek sağladık.

Afetlerde vatandaşlarımızın yanında yer alarak 75 binin üzerindeki kişiye psikososyal destek hizmeti sunduk. Risk altındaki çocuklarımızı 46 bini aşkın izlemeyle takip altında tuttuk. Yaklaşık 154 bin çocuğumuza sosyal ve ekonomik destek hizmeti verdik. Özel sektörde işe yerleştirilen koruma altındaki çocuk sayısını 10 bine yaklaştırdık. Engelsiz gündüz bakımevlerinin sayısını 130'a, yaşlı gündüz bakımevlerinin sayısını 138'e yükselttik.

İHTİYAÇ SAHİBİ KESİMLER İÇİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLATACAĞIZ

Kadına şiddete karşı mücadelemizi tavizsiz olarak sürdürürken 64 bin mağdura destek verdik. Bu yıl aile ve sosyal hizmetlerde eşi vefat etmiş kadınlarımız ve Roman vatandaşlarımız gibi ihtiyaç sahibi kesimler için sosyal konut projesi başlatacağız. Yoksulluk sınırına yakın ailelerimizin yanında yer alacağız. Avrupa'dan Suriye'ye kadar sınırlarımız dışındaki tüm etki alanlardaki vatandaş ve kardeşlerimize ilave rehberlik ve destek hizmetleri vereceğiz. Kadınlarımızı hayatın her alanında destekleyecek yeni projeleri devreye alıyoruz.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

En ciddi sıkıntımız enflasyonu yıllık yüzde 64,27 ile geride bıraktık. Önümüzdeki aylarda bu oranın giderek daha aşağıya indiğini hep birlikte göreceğiz. Bütçe içindeki faiz harcamalarının oranını 3 puan daha aşağıya çekerek milletimize diğer alanlarda daha fazla hizmet verebileceğimiz kaynak oluşturduk.

Her kesimden vatandaşımızı konut sahibi yapmak için uygun maliyetli ve vadeli kredi imkanları sunmaya devam edeceğiz. Togg'u desteklemek için gerekirse kamu alım garantisi vereceğiz. Enflasyonda yüzde 20'li rakamları yakalayacağımız bir program uygulayacağız.

