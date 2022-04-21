HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

21.04.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 21 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 3 bin 354 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 21 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

21 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Ekran görüntüsü 2022-04-21 195354

20 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (20 Nisan) koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 3 bin 668 olarak açıklanmıştı.

Ekran görüntüsü 2022-04-20 205413

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İl il gezerek sahte çekimler yaptılar! Ünlü olmak isteyenleri...İl il gezerek sahte çekimler yaptılar! Ünlü olmak isteyenleri...
Bakan Çavuşoğlu açıkladı! İşte geri gönderilen göçmen sayısıBakan Çavuşoğlu açıkladı! İşte geri gönderilen göçmen sayısı
Otomobilini satmak isterken, bedavaya kaptırdıOtomobilini satmak isterken, bedavaya kaptırdı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergeyle maaşlar 1500 lira artacak!

3600 ek göstergeyle maaşlar 1500 lira artacak!

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Anayasa Mahkemesi harekete geçti! CHP...

Anayasa Mahkemesi harekete geçti! CHP...

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın cezası belli oldu

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın cezası belli oldu

Kılıçdaroğlu duyurdu: Elektriğimiz kesildi…

Kılıçdaroğlu duyurdu: Elektriğimiz kesildi…

Şort ve kısa pantolon yasağı tepki çekmişti! Bakın neden yapmış

Şort ve kısa pantolon yasağı tepki çekmişti! Bakın neden yapmış

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Üçlü ilişkiyi denemek istediler! Gözyaşlarına hakim olamadı

Üçlü ilişkiyi denemek istediler! Gözyaşlarına hakim olamadı

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.