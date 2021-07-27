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Son Dakika: 27 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

27.07.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Temmuz Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 19 bin 761 oldu. Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 27 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

27 Temmuz 2021 koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

İŞTE 27 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

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BAKAN KOCA: TEDİRGİN EDİCİ SEVİYEDE VAKA SAYISINA ULAŞTIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun.

26 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 16 bin 809 olarak açıklanmıştı.

26 temmuz

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca koronavirüs testi
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