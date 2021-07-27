Son Dakika: 27 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

27 Temmuz 2021 koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

İŞTE 27 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

BAKAN KOCA: TEDİRGİN EDİCİ SEVİYEDE VAKA SAYISINA ULAŞTIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun.

Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/jA4OTgjtcZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 27, 2021

26 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 16 bin 809 olarak açıklanmıştı.



