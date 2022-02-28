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Son dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

28.02.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm, test sayısı verilerinin yer aldığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" belli oldu. Son 24 saatte 213 can kaybı, 64 bin 275 yeni vaka kaydedildi. İşte 28 Şubat 2022 koronavirüs tablosu...

Son dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. 28 Şubat 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.

İşte güncel koronavirüs tablosu:

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BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız."

27 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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