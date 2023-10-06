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  4. SON DAKİKA | 31 ilde Kafes Operasyonu! 39 organize suç örgütü çökertildi! 307 şüpheli yakalandı...

SON DAKİKA | 31 ilde Kafes Operasyonu! 39 organize suç örgütü çökertildi! 307 şüpheli yakalandı...

06.10.2023 10:38 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir son dakika bilgisi paylaştı! Buna göre 31 ildeki operasyonlarda toplamda 39 organize suç örgütü çökertildi. 307 şüpheli yakalandı. Operasyonların yapıldığı iller ve suç örgütlerinin adı da paylaşıldı.

SON DAKİKA | 31 ilde Kafes Operasyonu! 39 organize suç örgütü çökertildi! 307 şüpheli yakalandı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes' operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 307 kişi şüpheli şahıs yakalandı" dedi.

Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerimizce:

  • Adana’da Bora Toprak Organize Suç Örgütü,
  • Antalya’da Hüseyin Şamil Şahin Organize Suç Örgütü
  • Samsun’da Eyüp Atmaca Organize Suç Örgütü
  • Zonguldak’ta Alihan Keleş Organize Suç Örgütü ve Barış Taşdemir Organize Suç Örgütü
  • Bursa’da Ali Kevser Can Organize Suç Örgütü
  • Eskişehir’de Ahmet Yalım Organize Suç Örgütü
  • Gaziantep’te Burhan Çapan Organize Suç Örgütü
  • İstanbul’da Mehmet Basetemür Organize Suç Örgütü
  • İzmir’de Ahmet Aktaş Organize Suç Örgütü
  • Muğla’da Ömer Kamil Sütlü Organize Suç Örgütü
  • Giresun’da Baki Ay Organize Suç Örgütü
  • Tekirdağ’da Resul Ağyürek isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu
  • Çanakkale’de Kadir Yeşil isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu ile
    -Afyon’da Ahmet Başyiğit isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösterenlere yönelik eş zamanlı Kafes operasyonu gerçekleşti.

15 organize suç örgütü, bu suç örgütlerine silah ve elverişli malzeme temini sağlayan 24 farklı suç grubu ile birlikte toplam
39 organize suç yapısı çökertildi.

Operasyonlarda 307 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlar kapsamında: 161 tabanca, 164 av tüfeği, 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat, muhtelif miktarda uyuşturucu ve çek/senet ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum.

Aziz milletimiz müsterih olsun. Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine çetelere nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."


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