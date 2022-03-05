Son dakika: 5 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka sayısı ve can kaybında son durum

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 5 Mart 2022'de Türkiye'de 174 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken yeni vaka sayısı ise 32 bin 389 oldu. İşte koronavirüs verileriyle ilgili son durum...
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