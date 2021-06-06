Son Dakika: 6 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

6 Haziran 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 482 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1096 oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.

Test sayısı 55 milyon 455 bin 452'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 287 bin 980, vefat sayısı 48 bin 164 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

6 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

5 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (5 Haziran) koronavirüs nedeniyle 92 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 126 olarak açıklanmıştı.