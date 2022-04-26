Son dakika: 6'lı masa için bomba iddia! 'Kılıçdaroğlu istemese de Ekrem İmamoğlu aday olacak...'

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'yla ilgili adaylık iddiaları bitmek bilmiyor. 2023 seçimleri için muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstereceği merak konusu olurken, gözler 6 muhalefet liderinin son toplantısına çevrilmişti. 24 Nisan'da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen kritik buluşma sonrası CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nın da imzasının bulunduğu ortak bir açıklama yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI TARİF EDİLDİ

Görüşme sonrası yapılan açıklamada öne çıkan en önemli başlıklardan birisi ise liderlerin zaman zaman konuşmalarında dile getirdiği, cumhurbaşkanı adayının niteliklerinin tarif edilmesi oldu.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz" ifadeleriyle adayın nitelikleri anlatıldı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN İSMİ GÜNDEMDE

Kulislerde muhalefet liderlerinin adaylık konusunda henüz bir uzlaşmaya varamadığı konuşulurken, CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının isimleri adaylık için ön plana çıkmaya devam ediyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Adaylık için teklif götüreceğiz" dediği Mansur Yavaş'ın ardından şimdi de Ekrem İmamoğlu iddiası gündem oldu.

"İMAMOĞLU ADAY OLACAK"

Gazeteci Mahmut Övür, katıldığı bir televizyon programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağını iddia etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun son aşamada devre dışı kalabileceğini belirten Övür, adaylık içinse CHP liderinin kendisinden sonra ilk tercihinin İmamoğlu yerine Yavaş olacağını iddia etti.

Övür'ün gündem yaratan açıklamaları şöyle;

"İmamoğlu'nun açıklamasından sonra 6'lı masanın adaylık tanımı boşa gitti. İmamoğlu net şekilde aday olmak istiyor. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu son aşamada devre dışı kalabilir. Mansur Yavaş da hesapta yok, Ekrem İmamoğlu aday olacak. Türkiye öyle bir karar verme noktasına geldi. Şöyle bir karar verecek; hem dış ilişkiler açısından hem iç ilişkiler açısından.

Kolay olacağını da sanmıyorum. HDP ile yan yana geldiklerinde PKK ile ilişki sorgulanacak. Ümit Özdağ'ın bombalamasından sonra Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinden sonra bence altılı masa bitti.

"KILIÇDAROĞLU, MANSUR BEY'İ SEÇER"

Kılıçdaroğlu, eğer Mansur Yavaş ile İmamoğlu arasında tercih yapsa Mansur Bey'i seçer. Kemal Bey, kendisi aday olmak istiyor. Net bir şekilde gözlemliyoruz, Ekrem Bey aday olmak istiyor. Altılı masa noktasında da aslında masaya nota veriyor."

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde adaylıkla ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı adayının partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söylemişti. Ancak açıklamasının devamında İmamoğlu, süreci uzaktan izlemeyeceğini ifade etti. “Ekrem İmamoğlu burada kendi taca ya da auta atmıyor. Sorumluluğunun farkında. Ekrem İmamoğlu, İBB başkanı, tarihin en yüksek oyunu almış bir belediye başkanı” diye konuştu.



