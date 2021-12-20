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  4. SON DAKİKA | 7 Kasım'dan beri kayıptı! Feci ölüm, 59 yaşındaki adam parçalara ayrıldı

SON DAKİKA | 7 Kasım'dan beri kayıptı! Feci ölüm, 59 yaşındaki adam parçalara ayrıldı

20.12.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre TEM Otoyolu Sakarya geçişinde feci bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen ve ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen 59 yaşındaki adam, otomobilin çarpması sonucunda parçalara ayrılarak hayatını kaybetti.

SON DAKİKA | 7 Kasım'dan beri kayıptı! Feci ölüm, 59 yaşındaki adam parçalara ayrıldı

Olay, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca Kurtköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan M.T. (50) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, otoyolda yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince, çarpmanın etkisi ile parçalara ayrılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Olay yerindeki incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın bedeni Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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7 KASIMDAN BERİ KAYIP OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Burada yapılan incelemelerde ise hayatını kaybeden kişinin İstanbul’da yaşayan ve 7 Kasım 2021 tarihinden beri kayıp olan 59 yaşındaki Hasan Erbaş'a ait olduğu tespit edildi. Otomobil sürücüsü M.T. gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
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