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Son dakika: 7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

07.04.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 7 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 9 bin 354 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: 7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 7 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

SON 24 SAAT VERİLER

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 229 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 36 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 10 bin 885 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 171 bin 659 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

7 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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6 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (6 Nisan) koronavirüs nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 10 bin 314 olarak açıklanmıştı.

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