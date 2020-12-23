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  4. Son dakika: 7 terörist daha ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

Son dakika: 7 terörist daha ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

23.12.2020 18:42 | Son Güncelleme:
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Son dakika: 7 terörist daha ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 7 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 7 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 241’e yükseldi” denildi. (İHA)

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