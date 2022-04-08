Son dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 8 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

8 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

7 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (7 Nisan) koronavirüs nedeniyle 36 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 9 bin 354 olarak açıklanmıştı.





