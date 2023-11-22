SON DAKİKA | 81 ilde Çember-6 operasyonu! 2 bin 136 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, 81 ilde Çember-6 operasyonları kapsamında arama kaydı bulunan 2 bin 136 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımda şunları ifade etti:

"81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan “ÇEMBER-6" operasyonlarında arama kaydı bulunan 2136 firari yakalandı. Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine izin asla vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Yakalanan şahıslardan 6’sının 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 11’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2119'unun ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde son 3 gün içinde yapılan Çember operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 2136 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin????????

Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."

8️⃣1️⃣ İlde Aranan Şahıslara Yönelik Yapılan “ÇEMBER-6 Operasyonlarında” Arama Kaydı Bulunan 2️⃣1️⃣3️⃣6️⃣ Firari Yakalandı❗️



Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine izin asla vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, ETMEYECEĞİZ❗️



Yakalanan şahıslardan:… pic.twitter.com/KeVsc7YcbC — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 22, 2023







