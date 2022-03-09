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  4. Son dakika: 9 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika: 9 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

09.03.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 9 Mart koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 33 bin 243 kişi koronavirüse yakalandı, 143 kişi ise hayatını kaybetti. İşte koronavirüs verileriyle ilgili son durum...

Son dakika: 9 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberi: Türkiye'nin 9 Mart 2022 koronavirüs verileri paylaşıldı.

9 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

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8 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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