Son Dakika: Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Borrell, AB dışişleri ve içişleri bakanlarının göç konusunda yaptığı gayriresmi toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"UYGULAMA DEVAM ETMELİ"

Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016'da imzalanan göç ve sığınmacılar konulu mutabakatın yenilenmesi konusundaki görüşü sorulan Borrell, mutabakatın halen geçerli olduğunu ve uygulanmasının devam etmesi gerektiğini belirtti.

Mutabakatın Türkiye ile göç ve iş birliği konusunda ana çerçeve olması gerektiğini ifade eden Borrell, karşılıklı güvene dayalı bu anlaşma kapsamında her iki tarafın da çabalarının sürmesini istedi.

"RAKAMLAR ORTADA"

Borrell, "Çok eleştirildi ama bu anlaşma somut sonuçlar doğurdu. Daha az insanın hayatını kaybetmesini sağladı. Düzensiz sınır geçişlerini azalttı. Türkiye'deki mültecilerin ve göçmenlerin durumunu iyileştirdi. Rakamlar ortada. Türkiye'deki mülteciler için yaklaşık 6 milyar avroyu sözleşmeye bağladık." dedi.

Türkiye'deki Suriyelilerin hala yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Borrell, AB liderlerinin bu ay sonunda yapacağı toplantıda Türkiye ile ilişkileri görüşeceklerini hatırlatarak, Türkiye ile gelecekteki ilişkilerde 18 Mart anlaşmasını da göz önünde bulunduracaklarını dile getirdi.