Son dakika… AB’den Putin ve Lavrov’a yaptırım kararı

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi sonrası Avrupa Birliği’nden flaş bir yaptırım kararı geldi. Avrupa Birliği (AB) yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrupa'da bulunan mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.
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