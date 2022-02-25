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  4. Son dakika… AB’den Putin ve Lavrov’a yaptırım kararı

Son dakika… AB’den Putin ve Lavrov’a yaptırım kararı

25.02.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi sonrası Avrupa Birliği’nden flaş bir yaptırım kararı geldi. Avrupa Birliği (AB) yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrupa'da bulunan mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.

Son dakika… AB’den Putin ve Lavrov’a yaptırım kararı

Son dakika: Avrupa Birliği (AB) yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrupa'da bulunan mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.


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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Vladimir Putin
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