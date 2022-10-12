Son dakika: AB'nin Türkiye Raporu'na Dışişleri'nden sert tepki geldi! "Vizyonsuz yaklaşım bir kez daha gözler önünde"

AB'nin Türkiye Raporu'na Türkiye'den sert karşılık geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına dikkat çekilen açıklamada, "Bu dayanışma ruhunun Türkiye Raporu’na yansıtılmamış olması esef vericidir" dendi.

"AB'NİN TÜRKİYE'YE İLİŞKİN YANLI TUTUMUNUN BİR BAŞKA ÖRNEĞİ"

İşte Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması:

"Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun bugün yayınladığı 2022 yılı Türkiye Raporu, AB’nin ülkemize yönelik stratejik bakış açısından uzak ve vizyonsuz yaklaşımını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Aday ülke Türkiye’ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve çifte standartlı bir yaklaşımın sergilendiği bu rapor, AB’nin Türkiye’ye ilişkin yanlı tutumunun bir başka örneğidir.

"HAKSIZ İDDİALARI TÜMÜYLE REDDEDİYORUZ"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla 6 Ekim günü gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu’nun ilk toplantısında, ortak sınamalara karşı birlikte hareket etmenin ve işbirliğinin önemi ortaya konulmuşken, bu dayanışma ruhunun Türkiye Raporu’na yansıtılmamış olması esef vericidir. Özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri kabul etmiyoruz. Müzakere fasılları önündeki siyasi engelleri kaldırmayan AB’nin, siyasal sistemimize, siyasetçi ve yöneticilerimize, ülkemizdeki temel hak ve özgürlükler ile bazı yargı kararlarına ve terörle mücadelemize yönelik haksız iddialarını tümüyle reddediyoruz."

(DHA)

