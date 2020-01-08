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  4. Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan İran saldırısıyla ilgili açıklama

Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan İran saldırısıyla ilgili açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 19:28 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı. Trump, "Dün akşamki saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir. Askeri üslerimizde sadece minimal bir hasar oluşmuştur. Iraklı ya da ABD'li hiç kimse zarar görmedi" dedi.

Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan İran saldırısıyla ilgili açıklama

İşte Trump'ın açıklamalarından satır başları:

Dün akşamki saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir. Askeri üslerimizde sadece minimal bir hasar oluşmuştur. Iraklı ya da ABD'li hiç kimse zarar görmedi

Erken uyarı sayesinde hiçbir zarar olmadı.

"SÜLEYMANİ YENİ SALDIRILILAR PLANLIYORDU, ONU DURDURDUK"

Süleymani en kötü savaş suçlarından sorumluydu. Çok öncesinde öldürülmesi gerekiyordu. Süleymani'yi ortadan kaldırarak teröristlere çok güçlü bir mesaj verdik. Süleymani yeni saldırılar planlıyordu, onu durdurduk.

İran yönetimi kendi ülkelerinde baskıyı artırmış, İran'ın dört bir yanında onlarca İranlı'yı öldürmüşlerdi.

"BEN ABD BAŞKANI OLDUKÇA İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAYACAK"

İran nükleer anlaşmadan sonra dengesini kaybetti. Ben ABD Başkanı oldukça İran nükleer silaha sahip olamayacak.

İran teröre desteğini sona erdirmeli. İran'la yeni anlaşma yapılmalı, dünya daha barışçıl olmalı.

"NATO ORTADOĞU'DA DAHA FAZLA ROL ALMALI"

NATO Ortadoğu'da daha fazla rol almalı.

ABD ordusu her zamankinden daha güçlü.

"İRAN HALKINA VE YÖNETİCİLERİNE SESLENİYORUM"

İran halkına ve yöneticilerine sesleniyorum. Biz barış isteyen herkesle barış istiyoruz.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada da el-Esad ve Erbil üslerine 13'ten fazla balistik füze ile saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu saldırı sonrası 80'den fazla ABD askerinin öldüğünü duyurdu. ABD ve Irak ise saldırıda can kaybı yaşanmadığını ileri sürdü.

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Okuyucu Yorumları 44 yorum
Trump : Sen Kaç füze Atarsın İran : 10 Yetermi Trump : yeter şimdilik İran : Tam olarak Nereye Atalım Trump : Bizim Boşaltımız Üstlere Sallayın İran: mantıklı Trump : Kordinat Verelim Yanlış Olmasın İran : Bizde Yanlış Olmaz Ne Diyorsak O Trump : Öptüm Canım iran : Byee !!!!!
cidden belki boyle olmustur olduysada inanirim suan iran intikamini alamadi o zaman cunki ha bos araziye atmis ha attigi yere..!
trumptan dost şahtan post olmaz al birini vur ötekine
irana bos yerleri bombalatip gazini aldilar. abd istedigi gibi yonetiyor sureci.
@phichline TROMP YALAN SÖYLÜYOR.ÖLÜ VE YARALI VAR..HİTLER GİBİ DAVRANIYOR.
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