Son dakika! ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

Türkiye - Libya mutabakatının bugün Meclis'ten geçmesinin ardından ABD'den açıklama geldi. Reuters haber ajansının geçtiği bilgi notunda, ABD’nin Türkiye ile Libya arasında Akdeniz’de askeri ve ekonomik işbirliğini savunan mutabakat için endişeli olduğu belirtildi.

"PROVOKATİF"

ABD'li bir yetkilinin, mutabakat anlaşmasının ABD’yi endişelendirdiğini söylediği ve muhtıraya ilişkin ‘provokatif’ ifadesini kullandığı öne sürüldü.

Haberde ayrıca, Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin Libya’daki Hafter güçlerine bağlı çalışan Rus paralı askerleri konusunda da endişeler taşıdığı belirtildi.

MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Meclis’teki oylamada 269 kabul, 125 ret oyu verildi.