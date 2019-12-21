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Son dakika! ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 21.12.2019 18:07 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, Türkiye ile Libya arasında imzalanan askeri ve ekonomik münhasır bölge anlaşmasının ABD'yi endişelendirdiğini belirtti.

Son dakika! ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

Türkiye - Libya mutabakatının bugün Meclis'ten geçmesinin ardından ABD'den açıklama geldi. Reuters haber ajansının geçtiği bilgi notunda, ABD’nin Türkiye ile Libya arasında Akdeniz’de askeri ve ekonomik işbirliğini savunan mutabakat için endişeli olduğu belirtildi.

"PROVOKATİF"

ABD'li bir yetkilinin, mutabakat anlaşmasının ABD’yi endişelendirdiğini söylediği ve muhtıraya ilişkin ‘provokatif’ ifadesini kullandığı öne sürüldü.

Haberde ayrıca, Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin Libya’daki Hafter güçlerine bağlı çalışan Rus paralı askerleri konusunda da endişeler taşıdığı belirtildi.

Son dakika! Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması Meclis'te kabul edildiSon dakika! Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması Meclis'te kabul edildi

MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Meclis’teki oylamada 269 kabul, 125 ret oyu verildi.

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Son dakika ABD Türkiye-Libya mutabakatı

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