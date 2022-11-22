SON DAKİKA | ABD'den Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama: Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var

Son dakika haberine göre, Beyaz Saray'dan Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama geldi. Beyaz Saray, Pençe Kılıç Harekatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var, güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... ABD'den Pençe Kılıç operasyonuyla ilgili açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma hakkı var." denildi.
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