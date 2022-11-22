SON DAKİKA | ABD'den Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama: Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var

Son dakika haberi... ABD'den Pençe Kılıç operasyonuyla ilgili açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma hakkı var." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

