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  4. SON DAKİKA | ABD'den Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama: Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var

SON DAKİKA | ABD'den Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama: Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var

22.11.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Beyaz Saray'dan Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama geldi. Beyaz Saray, Pençe Kılıç Harekatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var, güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | ABD'den Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama: Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var

Son dakika haberi... ABD'den Pençe Kılıç operasyonuyla ilgili açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma hakkı var." denildi.

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